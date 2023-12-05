Депутат из Бердска Фируз Хасанов предлагает отнести куриное мясо в перечень стратегических

— Ко мне обратились жители округа №14, интересы которых я представляю в Совете депутатов Бердска. Жалуются на «заоблачную» стоимость курятины в магазинах, просят обратиться в контролирующие органы, – пишет депутат Совета депутатов Бердска Фируз Хасанов в своём ВК-аккаунте.

Он пояснил, что в своих обращениях горожане жалуются, рост цены на курицу и указывают на особую актуальность курятины для рациона больных (диабетиков), пенсионеров и других категорий граждан.

— Цена на курицу растет, а пенсии нет, — сетуют в обращениях жители Бердска.

Фируз Хасанов считает, что «куриное мясо, как и куриное яйцо, должно входить в перечень стратегических продовольственных товаров, а ситуация с ценообразованием на эти позиции — контролироваться соответствующими государственными органами с особым пристрастием».

Он отмечает, что в личной беседе люди обращают внимание на то, что иногда мясо курицы стоит дороже, чем свинина и уже приближается по цене к говядине.

— Такую ситуацию сложно объяснить, скажем, банальным ростом цен на корма или горючее (иначе примерно в равной степени подскочила бы стоимость всех видов мяса на рынке), — подчеркнул лидер бердских справедливороссов.

Он сообщил, что провел мониторинг цен на мясо в магазинах Бердска.

— Фото прилагаю. Свинина крупнокусковая – 259 рублей, бедро куриное (то есть тоже мясистая часть курицы на кости) – 266 рублей, то есть курятина оказывается дороже! — резюмировал Фируз Хасанов.

Он заявил, что намерен обратиться по этому вопросу в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, в ноябре первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание о стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. На встрече представители ФАС отметили значительный рост цен на мясо птицы с мая этого года. После этого совещания президент Владимир Путин поручил правительству нарастить объемы продажи мяса птицы на внутреннем рынке из-за роста цен. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу до 19 декабря поручено принять меры, которые позволят увеличить производство мяса кур и куриных яиц в России.

Ранее редакция сообщала, что антикартельные проверки прошли на птицефабриках Омской области.