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Антикартельные проверки прошли на птицефабриках Омской области

  • 19/11/2023, 12:16
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Антикартельные проверки прошли на птицефабриках Омской области
Новосибирские компании в сферу внимания ФАС не попали, хотя рост цен на куриное мясо и яйцо в Новосибирске выше, чем в Омске.

ФАС провела проверки 12 производителей куриного яйца и мяса кур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Из сибирских регионов в список ФАС попала Омская область.

В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий. О каком регионе идет речь пресс-служба не уточняет.

— Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, — сообщили в ФАС. — В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

По данным Омскстата, в октябре средние потребительские цены на охлажденных и мороженных кур в регионе составляли 229,11 руб за кг, средняя цена за десяток яиц — 88,16 рублей. В июле 2023 куры и яйцо в регионе в среднем стоили 193,71 руб за кг и 70,52 руб за десяток. В октябре 2022 — 175,23 руб за кг и 67,36 руб за десяток. То есть за год курица в магазинах Омской области подорожала на 54 рубля за кг, яйцо на 21 рубль. При этом за первое полугодие 2023 года рост составил 18 рублей за кг курицы, и 3 рубля за десяток яиц. То есть основной рост цены на курицу и яйцо в области произошел в третьем квартале нынешнего года.

Куриные яйца подорожали в Новосибирске и стоят уже более 100 рублей

Куриные яйца подорожали в Новосибирске и стоят уже более 100 рублей

Для сравнения, посмотрим динамику на продукты птицефабрик в Новосибирской области за этот же период. По данным Новосибирскстата, на 13 ноября средняя цена килограмма охлажденных и мороженных кур в Новосибирске составляла почти 236 рублей (в октябре 2022 — 179 рублей). Для сравнения, в июле 2023 июля — 189 рублей. Окорочка куриные в октябре стоили 253 рубля за кг (в октябре 2022 — 224 руб), в июле 2023 — 221 рубль. Яйцо куриное 13 ноября — 101,74 рубля десяток (в октябре 2022 — 78,88 руб), в июле 2023 — 82,35 руб. То есть за год, курица в Новосибирской области подорожала на 57 рублей, окорочка куриные на 29 рублей, яйцо на 33 рубля. При этом за первое полугодие цены на курицу выросли в регионе на 10 рублей, на окорочка снизились на 3 рубля, на яйцо выросли менее, чем на 4 рубля. То есть основной прирост цен на продукцию птицефабрик также произошел в третьем квартале 2023 года.

Интересно, что средине цены у новосибирских предприятий выше, чем у их омских коллег, и выросли они серьезнее, чем у омичей, но под проверки ФАС и подозрение в картельном сговоре новосибирские птицефабрики не попали.

По данным правительства Новосибирской области, за 8 месяцев 2023 года объём производства пищевого куриного яйца на душу населения насчитывает порядка 200 штук на человека. Производители обеспечивают потребность в яйце на 118%, а самообеспеченность по мясу птицы составляет 107%. На территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются 7 сельхозпредприятий. Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в 5 районах области: Искитимском, Новосибирском, Коченевском, Черепановском и Каргатском.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок. 

Фото freepik — tawatchai07

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на яйца цены на курицу ФАС птицефабрики антикартельные проверки


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