«Его избили девочки»: мама третьеклассника, которого усмирило ГБР, завила о травле в школе Новосибирска

Мама школьника, которому весь класс объявил бойкот из-за буйного поведения ее ребенка, рассказала о случившемся журналистам.

Женщина убеждена, что конфликтная ситуация сильно преувеличена другими родителями. Кроме того, сибирячка не считает, что пострадавшими в этой истории могут быть только одноклассники.

― В первом классе у сына был мальчик, который всех задирал. У них с Артемом* отношения не сложились. Я перевела сына в другой класс. Но моего ребенка начали травить. Он занимается карате, танцами, а другие дети ничем не занимаются. Поэтому пытаются его принизить, ― рассказала КП-Новосибирск Алена*.

Сибирячка вспоминает историю, когда Артема* избили пять девочек. Это даже попало на камеры видеонаблюдения школы: одна пнула, вторая ударила рюкзаком, тянули его в разные стороны.

― Теперь, я думаю, мой сын защитил себя. Но пусть во всем этом разбираются компетентные органы. Нам предстоит пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Мой сын продет ее спокойно. С нас другие родители требуют сейчас выплатить компенсацию за порванные учебники. Не вопрос, деньги за учебники верну, но только через суд. Мы тоже написали заявление в полицию и уполномоченной по правам детей, ― говорит Алена.

После родительского собрания маму и папу Артема* попросили сопровождать сына на уроках. В будущем директор пообещала установить в классе видеокамеры.

По факту случившегося ЧП проверку проводят Следственный комитет, прокуратура и департамент образования.

*Имена изменены.