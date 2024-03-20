«Трогал везде официантку и предлагал секс»: полиция задержала Никиту Кологривого в Новосибирске

Популярного артиста Никиту Кологривого могут привлечь к ответственности за хулиганство. Звезда «Слова пацана» отметился в нашем городе сразу двумя скандалами. Сначала он оскорбил организаторов фестиваля в кинотеатре «Победа». Накануне вылета в Москву он всю ночь провел в разных барах столицы Сибири и в одном из них устроил дебош.

― Приставал к официантке, трогал ее везде и предлагал секс. Потом подрался с парнями. Мы были вынуждены подать заявление в МВД, ― прокомментировали Infopro54 сотрудники бара на улице Военной.

Утром, 20 марта, Никита планировал улететь в Москву, но в номер к актеру нагрянули полицейские.

Сейчас Кологривого везут для допроса в отдел полиции «Центральный». Эпатажному артисту грозит статья за хулиганство.