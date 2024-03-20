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«Самый быстрый транспорт — это ноги»: эксперт назвал причину вечных пробок на дорогах Новосибирска

  • 20/03/2024, 14:40
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«Самый быстрый транспорт — это ноги»: эксперт назвал причину вечных пробок на дорогах Новосибирска
Какие дорожные участки вошли в топ по километровым заторам.

В начале марта в Новосибирске начался ремонт важной артерии дорожной системы — Октябрьского моста. Как отчитались подрядчики, работы ведутся в круглосуточном режиме. Однако это не провоцирует ежедневные километровые заторы на одной из городских переправ, что возмущает жителей сибирского мегаполиса.

К большому сожалению, коммунальный мост — не единственное сосредоточение автомобильных пробок. Информацией о самых загруженных магистралях в Новосибирске поделился Atas.info.

По автомобильной загруженности номером один по праву можно назвать улицу Большевистскую в Октябрьском районе города. Чтобы добраться по «большевичке» до центра, надо потрать несколько часов. Особенно, если это час пик. Пробки тянутся от Камышинской до Речного вокзала. Тормозят движение перекрестки и большое количество светофоров. Весь поток упирается в светофор на пересечении Большевистской и подъема на Коммунальный мост сразу после метро.

Проезжую часть «многострадального» Октябрьского моста из-за ремонта сузили на три метра. Работы по реставрации всего сооружения власти обещают закончить до ноября 2024 года. Ранее исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал ход ремонтных работ. Он заявил, что после перекрытия одной из полос, здесь усилились заторы. Чиновник предложил изменить работу светофоров у моста.

— Я понимаю, что сейчас на разборку конструкций просто физически невозможно большое количество техники нагнать. Но то, что сегодня там работает один бетонолом, это ни в какие ворота не лезет, — отметил Клемешов на аппаратном совещании.

Водители, попавшие в дорожную ловушку, возмущаются и оставляют эмоциональные комментариях в 2ГИС.

— Левый берег кто-то проклял.

— Это правый берег проклят, если на него не попасть.

— Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да.

Димитровский мост собирает и утром и вечером километровые пробки в обе стороны. Ситуация усугубляется, когда здесь затевают ремонт. Мощные заторы создаются на площадях Энергетиков и Труда. Иногда движение сковано от Колыванского шоссе и жд станции «Ипподром» до Димитровского моста и площади Станиславского.

Совершенно обосновано участок дорожной сети на площади Труда и площади Энергетиков горожане называют «кольцом ада». Здесь постоянные пробки, шум и хаос, связанный со строительством Четвертого моста. Водители вынуждены на этом участке ежедневно проходить квест, чтобы выбраться из дорожной западни.

В прошлом году, будучи мэром Новосибирска, Анатолий Локоть по дороге в аэропорт заблудился в выездах. Власти искали решение проблемы с развязкой и пришли к выводу, что все «рассосется», когда достроится платный мост.

Развязка стала местным интернет-мемом.

— Сегодня самый быстрый транспорт — это ноги.

— Здесь нужно туалет и столовую поставить.

Ну и наконец, «Тёщин язык» в Ленинском районе Новосибирска, который соединяет Троллейную улицу с Хилокской. Здесь заторы в любое время суток. Дорога до метро «Площадь Маркса» занимает около получаса. Проезд затруднен и на Ордынскую трассу — плотность пробок в час пик не меньше 7-9 баллов.

Объяснить «адские» пробки взялся член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов.

— Некоторые считают, что все дело в ширине дорог. Однако в данном случае ширина играет второстепенную роль. Причина в том, что в Новосибирске катастрофически мало двухуровневых развязок. В тех местах, где транспортные потоки сливаются, где идут массовые перестроения, там и возникают заторные явления, — назвал одну из причин пробок в городе эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что после жалоб жителей Новосибирска на пробки на Октябрьском мосту, а также разноса и.о. мэра Олега Клемешова въезд грузовых автомобилей на переправу запретят.

Фото freepik — rawpixel-com

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт Олег Клемешов Мэрия дорожные пробки водители Анатолий Локоть


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