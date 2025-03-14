Применить свой опыт на госслужбе помогают участникам СВО в Новосибирске

В Новосибирской области реализация проект «Герои НовоСибири». Он направлен на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов и участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, в организациях региона, а также в политической жизни региона. В проект можно попасть после конкурсного отбора.

Как рассказали в региональном правительстве, для участников проекта создается банк управленческих вакансий. Затем за каждым из соискателей будет закреплен наставник из числа руководителей областных органов власти. Он окажет сопровождение участнику проекта на весь период обучения. Кроме того, сформирован пул 100 экспертов из числа руководителей крупных промышленных предприятий Новосибирской области.

Александр, в прошлом боевой офицер МВД является одним из кандидатов на участие в программе. Он служил в зоне СВО на рубежах Луганской и Донецкой народных республик, Курской области. Вернувшись после ранения в Новосибирск, мужчина решил, что хочет и дальше вносить вклад на благо Родины.

— Основная цель – пройти обучение, прокачать себя, получить новые знания в наших учебных заведениях с помощью этой программы. Дальше двигаться по карьерной лестнице, чтобы работа моя была более плодотворной на благо нашего города и области, — рассказал Александр.

Проект «Герои НовоСибири» – аналог федеральной программы «Время героев». Его реализация началась в регионе в феврале 2025 года. Заявки на участие в нем подали более 300 человек. Набор продлится до 24 марта на платформе «Герои НовоСибири».

Ранее редакция сообщала, что губернаторский реабилитационный сертификат получили уже 1317 участников СВО. Документ охватывает различные направления: от социально-медицинской реабилитации до содействия в трудоустройстве и получении медпомощи, включая протезирование зубов, а также доступ к культурным мероприятиям.