Депутат КПРФ возмутился условиями парковки в аэропорту Толмачёво

Депутат Законодательного собрания, член фракции КПРФ Роман Яковлев возмущён условиями парковки в новосибирском аэропорту Толмачёво. Он сообщил, что готовит обращение в министерство транспорта Новосибирской области по этому поводу.

— В аэропорту «Толмачёво» должна быть полноценная бесплатная парковка для автомобилей. А сегодняшнюю новость о кикшеринге самокатов на территории аэропорта, воспринимаю как кощунство по отношению к жителям региона, — отметил он.

Напомним, проблемы с парковкой около аэропорта начались в августе 2023 года, когда водители и пассажиры начали жаловаться на новые тарифы. Компания «Новапорт Трейдинг» — собственник парковки в аэропорту «Толмачёво» — изменила правила. Время бесплатного пребывания на стоянке автомобилей было сокращено до 15 минут. Если же в течение двух часов автомобиль повторно заезжал на территорию, то тарификация начиналась сразу. Стоимость стоянки за 15 минут составляла 100 рублей. В аэропорту объяснили, что данное решение было принято для упорядочивания движения транспорта на парковках. Однако на практике эти изменения привели к существенному увеличению стоимости услуг такси.

Стоит отметить, что 1 июля в новосибирском аэропорту Толмачево предложили альтернативу такси. Здесь начал функционировать кикшеринговый сервис. Пассажирам воздушной гавани предлагается добираться на них до ближайшей электрички.

Ранее редакция сообщала, что владелец парковки в Толмачево оспаривает решение УФАС в суде.