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В Новосибирской области падает поголовье КРС, лошадей и овец

  • 02/07/2025, 09:34
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области падает поголовье КРС, лошадей и овец
При этом цены на мясо растут на 5-18%

Тренд на сокращение поголовья крупного рогатого скота, который сформировался в регионе в 2019 году, сохраняется. По итогам 2024 года во всех хозяйства региона было 351,8 тысяч голов КРС. Это почти на 10% меньше, чем годом ранее, сообщил Новосибирскстат. На ноябрь 2024 года в регионе числилось 103 тысячи коров, в конце 2023 года — 112 273.

Напомним, на V Съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске в конце прошлого года отмечалось, что в регионе ускорились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота. Всего за девять месяцев численность коров в регионе уменьшилась на 9246 голов. И это при том, что ранее поголовье становилось меньше в среднем на 6000 за весь год.

В регионе также падает поголовье лошадей. К концу 2024 года оно сократилось до 19,2 тысяч (-11%). Кроме того, аграрии стали меньше выращивать овец и коз — 131,3 тысячи (-7%).

К растущим сегментам можно отнести разведение свиней — +4,8. Сейчас в хозяйствах области всех форм собственности содержится почти 347 тысяч голов этих сельхозживотных. При этом жители региона чаще всего из мяса покупают свинину.

По данным Новосибирскстата, на 26 июня средняя цена говядины в магазинах города (кроме бескостной) составляла 707 рублей за кг (в январе — 599, +18%), свинины — 408 рублей (388, +5%), баранины — 758 рублей (659, +15%).

Ранее редакция сообщала о том, что драйвером роста цен в первом квартале 2025 года в регионе было мясо. Цена килограмма говядины перевалила за 1000 рублей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на мясо Коровы


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