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Банк с новосибирскими корнями попал в санкционный список США

  • 25/11/2024, 17:15
Банк с новосибирскими корнями попал в санкционный список США
Компании группы БКС входят в число крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона и города Новосибирска

АО «БКС банк» — пополнил санкционный список США. По данным 2 ГИС, главный офис финорганизации находится на Советской, 37. Всего на этот раз под санкции попали более 50 банков, 40 регистраторов и депозитариев. Таким образом, США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: помимо «БКС Банка» под новые ограничения попали «Газпромбанк» (ГПБ), банк «Дом.рф» и многие другие российские финансовые институты, следует из материалов, опубликованных американским Минфином.

АО «БКС банк» — средний по размеру активов столичный банк, входящий в состав одноименной финансовой группы БКС. Изначально был ориентирован на предоставление клиентам инвестиционно-банковских услуг, в настоящее время развивает розничное направление, обслуживание малого и среднего бизнеса с упором на дистанционные сервисы. Активен на рынках межбанковского кредитования, ценных бумаг и конверсионных операций. Основной источник фондирования — средства юридических и физических лиц.

Пополнивший санкционный список США банк планировал стать главным расчетным центром импорта товаров, поэтому активно развивал бизнес в Армении и ОАЭ. Помимо этого, сотрудники банка помогали возвращать замороженные западом активы.

После того, как был озвучен новый санкционный список США, «БКС банк» порекомендовал своим клиентам обновить мобильные приложения до последней версии и не удалять их со своих мобильных устройств. В финорганизации заявили, что все его сервисы на территории России доступны без ограничений.

В структуре банка 1 филиал, 12 представительств и 54 допофиса. В Новосибирске представительство банка открыто в 2019 году.

Напомним, на минувшей неделе санкционный список США пополнился Институтом гидродинамики им. М. А. Лаврентьева.

Ранее редакция сообщала о том, что компании группы БКС входят в число крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона и города Новосибирска. 

Фото freepik, автор: dcstudio.

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Рубрики : Финансы Бизнес Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : Санкционный список санкции


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