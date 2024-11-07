В Новосибирске депутатов-иноагентов досрочно лишают мандатов

Полномочия депутатов горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной* и Антона Картавина* (признаны иностранными агентами) с 11 ноября будут прекращены досрочно. Об этом их уведомил спикер Совета депутатов города Дмитрий Асанцев. Также с понедельника будут расторгнуты трудовые отношения с их помощниками.

Напомним, в мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому получение статуса иностранного агента становится основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти, если в течение 180 дней после его вступления в силу они не были исключены из реестра соответствующих лиц.

На октябрьской сессии горсовета депутаты приняли решение о внесении изменений в устав города Новосибирска. 37 из 42 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за запрет участия депутатов-иноагентов в работе горсовета. Двое высказались против. Проект принят сразу в двух чтениях.

Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. Двое из них работают в горсовете Новосибирска. Это депутат по 46-му округу Светлана Каверзина* (признана *иноагентом в марте 2024 года) и депутат по 25-му округу Антон Картавин* (признан *иноагентом в феврале 2024 года).

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас депутатов нет на двух округах Новосибирска.