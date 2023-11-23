Депутат сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске

Травмы из-за плохой работы коммунальщиков случаются не только с обычными людьми, но и с депутатами. Виталий Новоселов из Законодательного собрания региона имел неосторожность получить перелом ноги. Причиной ЧП стал скользкий тротуар.

― К моему большому сожалению, личный прием в течение нескольких месяцев вестись не будет по причине моей травмы. Сломал ногу, упав в гололедицу на тротуаре, который не был посыпан песко-соляной смесью должным образом. Впереди лечение и долгая реабилитация, ― сообщил народный избранник на своей странице ВКонтакте.

Виталий заверил, что его помощники остаются на связи и готовы ответить на все вопросы и помочь жителям округа.

Виталий Новоселов представляет в Заксобрании 4-1 округ по Барабинскому и Здвинскому районам.

Ранее редакция писала, что прокуратура выявила нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи в Новосибирске.