ГК «Вис» продолжает строить четвертый мост в Новосибирске за свой счет

После заявления, что строительство четвертого моста в Новосибирске приостановлено и бурной реакции чиновников, группа «Вис» возобновила работы. О новом этапе концессионер завил в своем телеграм-канале.

―Работы по строительству дорожной инфраструктуры мостовой концессии в Новосибирске продолжены за счёт средств Группы «ВИС». В рамках имеющихся возможностей по финансированию, предусмотренных концессионным соглашением о создании мостового перехода через реку Обь в Новосибирске, мы продолжаем свою деятельность, ― сообщили в компании.

Днем, 23 ноября, на объект вышло около 550 строителей. Работы носили скорее поверхностный характер. Устанавливались барьерные ограждения, которые, скорее всего, были закуплены ранее, производился монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов. Рабочие бетонировали тоннель под Транссибом. Также продолжались работы по обустройству съезда на развязке в сторону правого берега и на улицу Станционная. Люди монтировали металлоконструкции надземных пешеходных переходов.

В компании отметили, что несмотря на целый ряд проблем, возникших в последние дни, они продолжают исполнять взятые на себя обязательства и даже вложили в стройку 1,4 млрд рублей собственных средств.

Напомним, что строительство моста было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Между тем, губернатор области заявил, что не выдаст остатки капитального гранта, пока частный партнер не выполнит заявленные требования.