Депутата новосибирского Горсовета Антона Картавина* признали иноагентом

Депутата Горсовета Новосибирска Антон Картавин* попоплнил список иностранных агентов.
В реестр Министерства юстиции его имя добавили 2 февраля 2024 года.
— Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении на сайте Минюста.
Решение министерства вызвало возмущение ближайшего окружения политика. Депутат Горсовета Светлана Каверзина отметила, что из «коалиции» она единственная не получила статус иноагента.
— Могут ли меня назначить? Да легко. Я вот на днях на Боинге летала — по нынешним временам уже связь с иностранщиной и повод для признания. Большего нашему государству и не нужно, — написала Каверзина у себя на странице в «ВКонтакте».
Профиль новоиспеченного иноагента Антона Картавина в соцсетях заблокирован.
Ранее редакция сообщала о том, что в конце мая 2023 года иноагентом признали руководитель новосибирского «Новоколледжа» и ОАНО «Новошкола» Сергея Чернышова*.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
Фото со страницы Антона Картавина в «ВКонтакте»
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