Депутата новосибирского Горсовета Антона Картавина* признали иноагентом

Депутата Горсовета Новосибирска Антон Картавин* попоплнил список иностранных агентов.

В реестр Министерства юстиции его имя добавили 2 февраля 2024 года.

— Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Решение министерства вызвало возмущение ближайшего окружения политика. Депутат Горсовета Светлана Каверзина отметила, что из «коалиции» она единственная не получила статус иноагента.

— Могут ли меня назначить? Да легко. Я вот на днях на Боинге летала — по нынешним временам уже связь с иностранщиной и повод для признания. Большего нашему государству и не нужно, — написала Каверзина у себя на странице в «ВКонтакте».

Профиль новоиспеченного иноагента Антона Картавина в соцсетях заблокирован.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце мая 2023 года иноагентом признали руководитель новосибирского «Новоколледжа» и ОАНО «Новошкола» Сергея Чернышова*.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.