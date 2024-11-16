Депутата горсовета Оби Андрея Дарвина отправили в СИЗО

По ходатайству следствия депутат горсовета города Обь Андрей Дарвин заключен под стражу на срок до 15 января 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили следователи, депутат предложил знакомому коммерсанту в отношении которого было возбуждено уголовное дело, содействие в прекращении дела и изменении меры пресечения на более мягкую. Как подчеркивает следствие, фактически на расследование уголовного дела Дарвин повлиять не мог.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали Андрея Дарвина при передаче 3 млн рублей в одном из магазинов города.

Как уточнили в областной прокуратуре, общая сумма взятки должна была составить 6 млн рублей.

46-летний Андрей Дарвин является депутатом на округе №20. В горсовете Оби возглавляет фракцию «Единой России», является членом партии. Входит в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.

Ранее редакция сообщала об аресте еще одного депутата горсовета города Обь – Ольги Киселевой. Следствие выявило четыре факта вымогательства взяток у преподавателей школы искусств, которую возглавляла депутат.