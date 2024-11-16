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Подозрительного тайного покупателя заметили в одном из магазинов в Новосибирске

  • 16/11/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Подозрительного тайного покупателя заметили в одном из магазинов в Новосибирске
Для его задержания сотрудники магазина вызвали ГБР

Очень подозрительного тайного покупателя заметили сотрудники одного из магазинов Новосибирска.

— Кнопку вызова ГБР нажала администратор торгового центра — женщине показался подозрительным мужчина в черной маске, который бродил по торговому залу, не совершая покупок, и следил за покупателями, — отмечается в сообщении АБ «Гвардии».

Бойцы приблизились к нему, чтобы узнать, что побудило его вести себя столь необычно. В ответ на вопрос о том, кто он такой и что здесь делает, молодой человек показал гвардейцам некий документ, удостоверяющий личность, происхождение которого было непонятно. Он объяснил, что выполняет обязанности так называемого тайного покупателя по поручению торговой сети.

В его обязанности входит инспектирование торговых точек, контроль работы сотрудников и корректность размещения ценников.

— Но ещё — и это уже по зову сердца, а не в рамках служебной инструкции — он ловит магазинных воров, — отмечает пресс-служба организации.

Когда он видит, что кто-то пытается украсть товар, он сразу же ловит этого человека. За это торговая сеть даёт ему небольшую денежную премию.

Поскольку тайный покупатель не нанёс ущерба, его не стали задерживать.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске укравший продукты подросток едва не устроил разборки в стиле 90-х.

Источник фото: АБ «Гвардии»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Тайный покупатель магазин Гвардия ГБР


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