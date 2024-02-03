Борис Надеждин прибыл в Новосибирск бизнес-классом

В новосибирском аэропорту приземлился самолет из московского Шереметьева с кандидатом в президенты России Борисом Надеждиным на борту. Рейс прибыл по расписанию, в 9:20 по местному времени. Политик летел бизнес-классом авиакомпании «Аэрофлот». В Толмачево его встретили новосибирские единомышленники.

Политик выдвинул свою кандидатуру на выборы президента России в 2024 году от партии «Гражданская инициатива». Стоит отметить, что ранее он не устраивал встречи со своими сторонниками в Сибири.

На данный момент сбор подписей в поддержку Надеждина , как и в поддержку других кандидатов, завершён — документы переданы в ЦИК.

Назвать претендента кандидатом можно будет не раньше середины февраля, когда избирательная комиссия проверит собранные подписи и вынесет положительное решение о допуске в бюллетень.

Выборы президента России назначены на 17 марта этого года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.

Ранее редакция сообщала о завершении сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты в Новосибирской области.