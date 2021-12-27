Депутата Заксобрания приговорили к четырем годам условно

Приговор депутату Законодательного собрания Валентину Сичкареву вынес Чулымский районный суд Новосибирской области по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вместе с Сичкаревым под суд пошли глава фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод» (владелец компании Валентин Сичкарев).

— В декабре 2019 года, действуя совместно и согласованно, группа лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств, выделенных ранее Владимиру Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства. Валентин Сичкарев организовал совершение указанного преступления и руководил его исполнением. Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере (погашен), — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Валентина Сичкарева, Виталия Кухту и Владимира Моисеева к четырем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком три года каждому).

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2021 года региональное управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата законодательного собрания области, владельца компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, депутат может быть одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. В феврале руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии Сичкарева.

В 2021 году у правоохранительных органов появились вопросы еще к дум депутатам регионального парламента Александру Морозову и Глебу Поповцеву.