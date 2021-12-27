Рекламодателям

Депутата Заксобрания приговорили к четырем годам условно

  • 27/12/2021, 19:16
Автор:
Новости Новосибирской области
Валентин Сичкарев признан виновным в хищении свыше 2,3 млн рублей бюджетных средств.

Приговор депутату Законодательного собрания Валентину Сичкареву вынес Чулымский районный суд Новосибирской области по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вместе с Сичкаревым под суд пошли глава фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод» (владелец компании Валентин Сичкарев).

— В декабре 2019 года, действуя совместно и согласованно, группа лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств, выделенных ранее Владимиру Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства. Валентин Сичкарев организовал совершение указанного преступления и руководил его исполнением. Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере (погашен), — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил Валентина Сичкарева, Виталия Кухту и Владимира Моисеева к четырем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком три года каждому).

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2021 года региональное управление СКР по Новосибирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению депутата законодательного собрания области, владельца компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, а также главы одного из крестьянских хозяйств региона в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, депутат может быть одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей. В феврале руководство реготедления «Единой России» в Новосибирской области приостановило членство в партии Сичкарева.

В 2021 году у правоохранительных органов появились вопросы еще к дум депутатам регионального парламента Александру Морозову и Глебу Поповцеву.

Фото: pixabay.com автор: succo 

764

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : хищение денежных средств уголовное дело суд депутат


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Следователи завершили расследование дело замминистра транспорта и главы ТУАД

27/12/2021, 18:33

За четыре года цена поздравления от Деда Мороза выросла на 70%

27/12/2021, 16:32

Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

27/12/2021, 16:15

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

27/12/2021, 16:14
Популярное

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

27/12/2021, 17:19

Почему болит поясница? Возможные причины болей

27/12/2021, 13:45

Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

27/12/2021, 11:21

С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

27/12/2021, 10:02

Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

24/12/2021, 16:13

Как накажут за нелегальную сдачу квартиры

24/12/2021, 12:19

В ближайшие недели подорожают хлеб и подсолнечное масло

24/12/2021, 10:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники

27/12/2021, 16:45

Клиентам Банка Уралсиб с интернет-эквайрингом доступен Yandex Pay

27/12/2021, 15:25

Устройство из Новосибирска представлено на «Экспо-2020» в Дубае

27/12/2021, 14:23

ВТБ разместил крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг

27/12/2021, 11:18

250 тысяч пользователей подключились к «легкому банку» ВТБ

24/12/2021, 17:21

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

2021 год стал для СГК рекордным по отпуску тепла тепловыми электростанциями в Новосибирской области

Финансы

новости Новосибирска

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Тренды банковского рынка в 2021 году

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новости Новосибирска

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Вместо плана застройки городского аэропорта Новосибирска — «невнятная картинка с серыми новостройками»

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

За четыре года цена поздравления от Деда Мороза выросла на 70%

Разработаны четыре новых инструмента, помогающих решить жилищный вопрос молодых учёных

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Малому бизнесу предложат устанавливать остановочные павильоны по инвестиционным договорам

Театры Новосибирска. Четыре вида любви

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска