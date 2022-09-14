Очередной депутат-единоросс под следствием

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания от «Единой России», заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректора АО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко (избирательный округ 25 в Калининском районе Новосибирска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следственным органам. По информации издания, депутат-застройщик подозревается в мошенничестве на сумму в размере более 160 млн руб. в связи с деятельностью ещё одной подконтрольной компании. В правоохранительных органах ситуацию официально пока не комментируют.

— В ООО «Новоторг-Сиб», где он занимает руководящую должность, идут обыски, — цитирует информагентство свой источник. — Его подозревают в причинении ущерба бюджету Новосибирска на сумму 163,7 млн рублей путем хищения около 2 га муниципальной земли. По данным источника, Сидоренко предоставил в мэрию города поддельные документы о наличии на указанном земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. м. Это стало основанием для преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.

Напомним, что в текущем созыве Заксобрания Иван Сидоренко уже четвёртый по счёту депутат-единоросс, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В настоящее время переданы в суд дела экс-председателя строительного комитета, руководителя АО «Коченёвская птицефабрика» Александра Морозова и депутата, директор АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева. Ранее судом был признан виновным в мошенничестве заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарёв, вынужденный в результате обвинительного приговора сдать мандат. В настоящее время, по результатам выборов (в мае на округе №8 и в сентябре на округе №10) Морозова и Сичкарёва сменили их однопартийцы — экс главврач ГКБ №34, раннее глава областного Минсоцразвития Ярослав Фролов и директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль, пока ещё не получившие депутатские мандаты.

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле в отношении видного чиновника мэрии Новосибирска.