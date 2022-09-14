Очередной депутат-единоросс под следствием

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Заксобрания от «Единой России», заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректора АО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко (избирательный округ 25 в Калининском районе Новосибирска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следственным органам. По информации издания, депутат-застройщик подозревается в мошенничестве на сумму в размере более 160 млн руб. в связи с деятельностью ещё одной подконтрольной компании. В правоохранительных органах ситуацию официально пока не комментируют.
— В ООО «Новоторг-Сиб», где он занимает руководящую должность, идут обыски, — цитирует информагентство свой источник. — Его подозревают в причинении ущерба бюджету Новосибирска на сумму 163,7 млн рублей путем хищения около 2 га муниципальной земли. По данным источника, Сидоренко предоставил в мэрию города поддельные документы о наличии на указанном земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. м. Это стало основанием для преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости за 17,2 млн рублей.
Ранее редакция рассказывала об уголовном деле в отношении видного чиновника мэрии Новосибирска.
Фото пресс-службы Заксобрания
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