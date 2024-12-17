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«Спасибо за стремительный взлет в моей карьере»: Андрей Панферов утвержден на должность бизнес-омбудсмена Новосибирской области

  • 17/12/2024, 11:14
Автор: Юлия Данилова
«Спасибо за стремительный взлет в моей карьере»: Андрей Панферов утвержден на должность бизнес-омбудсмена Новосибирской области
Он уходит из политики, чтобы защищать интересы предпринимателей

Депутаты регионального парламента Новосибирской области на декабрьской сессии единогласно проголосовали за назначение Андрея Панферова на должность уполномоченного по правам предпринимателей.

— Все мы хорошо знаем Андрея Борисовича, как профессионала своего дела, не отступающего перед трудностями и на протяжении всей жизни, служащего на благо Родине, как в военной, так и в гражданской жизни. С 2005 года Андрей Борисович заботился о нуждах своих избирателей на округах, а последние 9 лет вкладывал много сил и энергии в развитие области. Защитник — это то слово, которое хорошо характеризует Андрея Борисовича и в полной мере отражает будущую сферу его деятельности, — отметил председатель комитета по социальной политике регионального парламента, заместитель председателя конкурсной комиссии Андрей Гришунин.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив напомнил, что Панферов участвовал в пяти вооруженных конфликтах и будет участвовать в шестом.

— Уверен, что он будет достойно защищать предпринимателей, которых у нас много. Уверен, что он придаст новый толчок к развитию института уполномоченного по делам предпринимателей, — добавил спикер.

За назначение Андрея Панферова бизнес-омбудсменом проголосовали 67 из 68 участвовавших в сессии депутатов.

—  Большое спасибо за столь стремительный взлет в моей карьере. Дай вам Бог здоровья и счастливо оставаться, — обратился Панферов к практически уже бывшим коллегам.

Стоит отметить, что альтернатив кандидатуре Панферова не было. Он был выдвинут Общественной палатой Новосибирской области, а также поддержан на депутатских слушаниях и конкурсной комиссией.

До назначения на должность бизнес-омбудсмена Андрей Панферов был депутатом 4, 5, 6, 7 созывов Законодательного собрания. В седьмой созыв избирался по округу №1 — Венгеровский, Чановский и Кыштовский районы. Был первым заместителем председателя регионального парламента. Входил во фракцию «Единая Россия», которую ранее возглавлял. После утверждения его кандидатуры на должность уполномоченного по законодательству Панферов должен сдать мандат.

Андрей Панферов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого октября по специальности «военно-политическая» квалификация-офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения. Создавал добровольческий отряд «Вега» и принимал участие в СВО. Сейчас занимается формированием добровольческого отряда БАРС «Орион» с которым также намерен выехать в зону спецоперации.

Напомним, уполномоченный по защите предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат, переизбранный на эту должность весной 2024 года, скоропостижно скончался в сентябре. После этого был объявлен новый конкурс. По информации Infopro54, первоначально на эту должность планировали выдвинуться, как минимум три кандидата. Панферова среди них не было. Его выдвижение Общественной палатой стало неожиданностью, в том числе для самого выдвинутого.

В сентябре 2025 года в Новосибирске пройдут выборы в региональный парламент восьмого созыва. Как отмечают в кулуарах представители бизнеса и власти, с которыми общался корреспондент Infopro54, у Андрея Панферова были шансы претендовать на пост спикера в новом созыве. Некоторые собеседники редакции не исключали, что в новом статусе Панферов может набрать очки у представителей бизнеса и вернуться в органы власти.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Панферов обратился к предпринимателям с просьбой оказать поддержку при формировании добровольческого батальона

Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : уполномоченный по правам предпринимателей депутат


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