Новосибирская модель plus size похудела на семьдесят килограммов

Лишние килограммы красоте не помеха, но если есть цель, то к ней обязательно нужно идти. Новосибирская модель plus size Катерина Иванова похудела на 70 кг, уже добившись успеха и признания.

Катерина родилась и выросла в Новосибирске. В детстве она была очень худенькой, но в 7 лет ей вырезали аппендицит и после этого организм дал сбой.

– Там все было очень плохо, с перитонитом, температура 40 держалась пару недель. С тех пор я начала набирать вес. Основательно вес пошел вверх с 9 лет. Когда мне было 26 лет, он составлял уже 125 кг, – поделилась девушка в беседе с VN.ru.

И вес продолжал расти. Вскоре стрелка на весах замирала ни на 120, а на 150 кг! Но Катерине тогда было не до своего здоровья. Она махнула на себя рукой и занималась исключительно тяжелобольными родственниками. Когда семейные проблемы были решены, Катя, наконец, решила взяться за себя и обратилась к врачу.

В результате у нее выявили нарушения обмена веществ и назначили лечение. Помимо этого, медики рекомендовали диету со спортом, а также бариатрию, то есть уменьшение объема желудка. Катерина не стала отказываться от оперативного вмешательства, и оно прошло успешно. Благодаря комплексу мер ей удалось избавиться от 70 килограммов.

– Первые 25 килограммов ушли за 2 недели, и вообще вес уходил стремительно. Сейчас последние кило даются уже не так легко, но это нормально. Я спокойна к застоям, откатам, так как знаю, что организму нужно время, и я все равно увижу заветный минус на весах, – уверена она.

Борьбу с лишним весом Катерина продолжает и сейчас. Одновременно она решает проблему с кожей, которая растянулась после стремительного похудения.

При этом, лишний вес не стал помехой на пути к мечте. С 2011 года Каверина работает моделью. А в 2015-м она победила в престижном конкурсе красоты «Dolce Diva» среди девушек с пышными формами.

Резкая потеря веса работе лишь поспособствовала, ведь 50-52 размер – самый ходовой среди сегмента plus size.

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