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Средний размер автокредита в Сибири -768 тысяч рублей

  • 04/06/2021, 12:53
Автор: Марина Санькова
avtokredit
За 1 квартал текущего года кредитный портфель в регионе превысил 5,3 млрд рублей, продемонстрировав рост на 15% за квартал.

РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги деятельности за I квартал 2021 года в Сибири. Средства клиентов банка составили 1,8 млрд рублей.

Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках автокредитования: портфель автокредитов вырос на 19% до 3,2 млрд рублей. Портфель потребительских кредитов также продемонстрировал рост до 1,7 млрд рублей (на 6%).

В 2021 году банк продолжил развитие продуктовой линейки для автомобилистов. Например, клиенты получили возможность купить новые автомобили марки Geely на специальных условиях, за счет субсидирования ставки производителем. Кроме этого, был запущен проект по курьерской доставке дебетовых карт, в том числе Дорожной карты с бесплатным тест-драйвом и повышенным кэшбеком в категории «Авто». Это возможность получить не просто банковскую карту, а с ее помощью – доступ в ДБО и к целому перечню продуктов, которые оформляются онлайн.

Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в СФО в I квартале 2021 года, составила 768 тыс. руб. рублей на срок 4 года 9 месяцев, в том числе 1,2 млн рублей – на новую машину и 669 тыс. рублей на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Kia, Hyundai, Volkswagen – среди новых и Toyota, Nissan Lexus – среди подержанных авто.

Фото: flickr.com автор: Фотобанк Moscow-Live

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : статистика РГС Банк автокредит


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