100 дней без процентов по кредитной карте – PRO100!

Рейтинг был опубликован информационным финансовым порталом BancRF.

Функция льготного периода – один из важнейших параметров, на который клиенты обращают внимание при выборе кредитной карты. На основании анализа предложений российских банков на 2019 год, BancRF сформировал ТОП-10 кредитных карт с льготным периодом от 100 дней, включив в него кредитную карту «PRO100» ПАО Банк «Левобережный».

Напомним, что минимальная сумма кредита по продукту «PRO100» для всех категорий клиентов – 5 тыс. рублей. Максимальный лимит по кредитной карте для новых клиентов и клиентов с положительной кредитной историей составляет 100 тыс. рублей, для участников зарплатных проектов – 300 тыс. рублей, для пенсионеров– 50 тыс. рублей.

Процентная ставка – 26% годовых; льготный период – 100 календарных дней от даты образования текущей ссудной задолженности.

При составлении рейтинга рассматривались предложения по кредитным картам крупнейших банков России, входящих в ТОП-150 по объему собственных активов. В качестве основных параметров, которым должна отвечать карта, выделялись льготный период 100 дней и более, а также возможность оформления кредитной карты для разных категорий клиентов.

Главным критерием ранжирования выступала продолжительность льготного периода. В случае совпадения основного параметра, учитывались распространение функции grace period на снятие наличных и комиссия за данную операцию.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка