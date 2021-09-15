Благовония: аромат и его структура

Восточные благовония обладают не только богатым запахом, но и глубокой историей. Изделия из различных эфирных масел и смол существуют более семи тысячелетия, а в их силу и возможности верят множество людей по всему миру. Считается, что влияние аромата на тело и сознание помогает справиться с раздражительностью и разными слабыми недугами. Кроме того, такая терапия окажет положительное влияние на настроение и качество сна.

Приятный аромат полностью вытеснит неприятные запахи и продезинфицирует пространство. Также такой метод позволит наполнить комнату и воздух в ней жизненной энергией, что поможет успокоиться и поймать волну вдохновения.

Разные ароматы влияют на организм человека по-разному. Так, терапевтические оказывают воздействие на физическом и ментальном уровне. Запах таких изделий наполняет людей мудростью, и позволят достичь максимального потенциала медитаций.

Для полного понимания темы необходимо знать, что аромат многих благовоний в процессе сжигания сильно отличается от того, что вы слышите в их изначальных формах.

Такой аромат, как правило, включает в себя 3 компонента.

Летучий – запах, что исходит от палочек в их сухом виде или в процессе поджигания. Он позволит составить первичное впечатление и определиться с выбором. Сердцем аромата называют главный и продолжительный этап, в процессе которого выделяется уже основной запах, а мелодия аромата полностью раскрывает свою суть. И так называемый центр циклона. Период, когда палочка уже полностью сгорела, также так называют аромат, что пропитывает воздух помещения (в случае если длительный период применяются одинаковые благовония).

Разные виды и формы благовоний

Как ранее и упоминалось, стандартный состав включает в себя смесь смол деревьев особых пород, различные пряности, травы и масла. Кроме того, не редко применяются специи, что позволяют детальнее углубиться в суть аромата.

Благовония за счет преобладания одного из этих элементов, обладают названиями: эфирные, камфорные или же травяные. Самой же распространенной и удобной формой является небольшого размера палочка, но существуют и альтернативные варианты, с которыми можно ознакомиться на сайте www.tojiro.ru.