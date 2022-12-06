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Депутаты предлагают построить многочисленные арендные дома с дешевыми квартирами

  • 06/12/2022, 17:02
Автор:
строительство арендных домов с дешевыми квартирами
Основная цель – вывести из серой зоны арендный сегмент рынка недвижимости.

В Госдуме предложили запустить массовое строительство арендных домов с дешевыми квартирами. Инициаторы законопроекта считают, что мера позволит вывести из серой зоны рынок аренды жилья, а также обеспечит россиян доступными и комфортными квартирами, передают «Известия».

Инвесторам предоставят льготы на 10 лет, согласно которым с них не будут вычитать налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также позволят получить льготные кредиты на финансирование стройки.

По словам председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, данный законопроект планируют внести в начале следующего года.

Напомним, что арендными домами в России уже занимается институт развития «Дом.рф». С целью сдачи в аренду госкомпания выкупает квартиры у застройщиков в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях.

Однако, по мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского, девелоперы в настоящее время не заинтересованы в строительстве арендных домов, так как срока окупаемости инвестиций слишком большой и нет четких законов для данной части рынка.

При этом директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов считает инициативу достойной внимания для девелоперов, так как считает, что после того, как мера будет принята, компании начнут интересоваться такими проектами и осваивать сегмент.

Ранее обсуждалось предложение массово строить новые дома и школы на стальных каркасах. Такая технология уже использовалась при возведении сталинских высоток в Москве.

План разработал Минстрой для подъема внутреннего спроса на металл на фоне запрета на экспорт материалов в Европе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ожидается увеличение числа новостроек и появление новых промышленных предприятий.

Фото: pexels.com — Vasiliy Skuratov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : строительство арендного жилья недвижимость Минстрой РФ законопроект дешевые квартиры Госдума


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