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В Новосибирской области назвали приоритеты развития строительной отрасли

  • 01/11/2022, 19:05
Автор:
новостройки Новосибирска
В регионе ожидают рост количества новостроек и появление новых промышленных предприятий.

Новостройки Новосибирска

Прежде всего, речь идет о развитии жилищного строительства. Глава Минстроя Алексей Колмаков заявил, что в регионе намерены активно развивать проекты комплексного развития территории, в том числе занятые ветхим и аварийным жильем.

Комплексное развитие территории

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— План по строительству на 2022 год у нас был 1,76 млн кв. м жилья. Сейчас в эксплуатацию уже введенны 1,9 млн «квадратов», а по итогам года мы рассчитываем получить 2,1 млн кв. м нового жилья, — сообщил чиновник. — На 2023 год цифры те же — планируем ввести около 2 млн кв. м. У нас большой задел в стройке — около 5 млн кв. м. В 2022 году, несмотря на все сложности, мы выдали 169 разрешений на строительство 272 домов. Если будет обеспечено банковское финансирование проектов, то эти дома будут возведены.

Прогноз по цене квадратного метра жилья в регионе министр делать отказался, отметив, что ее регулирует рынок. При этом Колмаков признал, что за последнее время жилье подорожало, а покупательская способность населения снизилась.

Промышленные объекты

— Если мы хотим независимости, то должны сами себя обеспечивать. В связи с этим мы ожидаем строительство большого количества промышленных объектов на территории региона. За этим будущее. Мы видим, что в рамках импортозамещения, многие заводы начали восстанавливать свою инфраструктуру, анонсировать планы по новому строительству, — добавил Алексей Колмаков.

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В частности, речь идет о «Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова», ПО «Север» и других предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Эти проекты финансирует федеральный бюджет.

Кроме того, чиновник напомнил, что в регионе запускаются проекты в рамках импортозамещения и по инициативе частных инвесторов, в том числе по производству стройматериалов: расширение производства компании ООО «ДорХан-Новосибирск», создание предприятия по выпуску базальтового утеплителя и т.д.

— Регион себя во многом обеспечивает необходимыми строительными материалами. Мало того, мы поставляем их не только в соседние регионы, но и в страны СНГ, например в Казахстан, — добавил Алексей Колмаков.

Обманутые дольщики

Третьей задачей для отрасли, по словам Алексея Колмакова, является ликвидация, как класса, проблемных домов. Он заявил, что в 2023 году регион рассчитывает закрыть проблему обманутых дольщиков.

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— Сейчас у нас в «проблемниках» — 61 дом. Рассчитываем, что по 50% закроем вопросы в 2022 году. Кроме того, от 12 до 18 домов можно отнести к предпроблемным. Так как они строятся, но очень медленно. Эти объекты возводятся по старым механизмам без участия проектного финансирования и эскроу-счетов. С ними мы тоже работаем, —  поясняет министр. —  Кроме того, мы занимаемся выплатой компенсаций гражданам по тем объектам, которые решено недостраивать. Сейчас ищем тех дольщиков, которые по какой-то причине не обращаются за компенсациями, а мы из-за этого не может закрыть проекты. На дом это могут быть несколько человек. Просьба к «молчунам»: обратитесь в банк за компенсацией.

Развитие инфраструктуры

В этот сегмент строительного рынка, по словам Колмакова, в ближайшие годы правительство РФ будет вкладывать большие средства в рамках бюджетных инфраструктурных кредитов. Это необходимо для комплексного развития территорий под жилищное строительство. По данным областного Минстроя, на реализацию инфраструктурных проектов регион за 2022-2024 годы получит из бюджета федерации более 17 млрд рублей.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что торговая недвижимость теряет арендаторов, покупателей и инвесторов. 

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Регион не задан

Теги : строительная отрасль обманутые дольщики новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска Инфраструктурные кредиты


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