В Новосибирской области назвали приоритеты развития строительной отрасли

Новостройки Новосибирска

Прежде всего, речь идет о развитии жилищного строительства. Глава Минстроя Алексей Колмаков заявил, что в регионе намерены активно развивать проекты комплексного развития территории, в том числе занятые ветхим и аварийным жильем.

Прогноз по цене квадратного метра жилья в регионе министр делать отказался, отметив, что ее регулирует рынок. При этом Колмаков признал, что за последнее время жилье подорожало, а покупательская способность населения снизилась.

Промышленные объекты

— Если мы хотим независимости, то должны сами себя обеспечивать. В связи с этим мы ожидаем строительство большого количества промышленных объектов на территории региона. За этим будущее. Мы видим, что в рамках импортозамещения, многие заводы начали восстанавливать свою инфраструктуру, анонсировать планы по новому строительству, — добавил Алексей Колмаков.

В частности, речь идет о «Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова», ПО «Север» и других предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Эти проекты финансирует федеральный бюджет.

Кроме того, чиновник напомнил, что в регионе запускаются проекты в рамках импортозамещения и по инициативе частных инвесторов, в том числе по производству стройматериалов: расширение производства компании ООО «ДорХан-Новосибирск», создание предприятия по выпуску базальтового утеплителя и т.д.

— Регион себя во многом обеспечивает необходимыми строительными материалами. Мало того, мы поставляем их не только в соседние регионы, но и в страны СНГ, например в Казахстан, — добавил Алексей Колмаков.

Обманутые дольщики

Третьей задачей для отрасли, по словам Алексея Колмакова, является ликвидация, как класса, проблемных домов. Он заявил, что в 2023 году регион рассчитывает закрыть проблему обманутых дольщиков.

Развитие инфраструктуры

В этот сегмент строительного рынка, по словам Колмакова, в ближайшие годы правительство РФ будет вкладывать большие средства в рамках бюджетных инфраструктурных кредитов. Это необходимо для комплексного развития территорий под жилищное строительство. По данным областного Минстроя, на реализацию инфраструктурных проектов регион за 2022-2024 годы получит из бюджета федерации более 17 млрд рублей.

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