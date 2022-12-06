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Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин

  • 06/12/2022, 17:18
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защита от лепестковых мин
А также подводный дрон и беспилотник, который в два раза дешевле китайского.

— Среди наших разработок ― погружной дрон «Скат» со стационарным источником питания для мониторинга и выполнения различных задач на глубинах до 100 м в открытых водоемах. Если бы в этот дрон инвестировали деньги за некоторое время до 2022 года, то его можно было бы установить на подводный газопровод. Как минимум, он поставил бы в известность о приближении враждебно настроенных устройств, как максимум — предотвратил бы их атаку, — заявил основатель и исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков, выступая на форуме новых технологий в материалах и технологических процессах для легкой промышленности и межотраслевого сотрудничества в Новосибирске.

По его словам, погружной дрон полностью разработан и готов к выводу на мелкосерийное производство. Интерес к «Скату» проявили силовые структуры, но вопрос упирается в скорость проведения госторгов, без которых закупка такого оборудования невозможна. Между тем погружной дрон может осуществлять подъем предметов в условиях проточной воды и неподвижной среды, выполнять задачи по диагностике и замене подводного кабеля, мониторингу гидротехнических сооружений.

Еще одна разработка новосибирской компании, которая может быть полезна при проведении спецоперации, — защитная вставка для тактической обуви бойцов для защиты от лепестковых мин.

защита от лепестковых мин

— Сейчас нужно провести огневые испытания разработки, сделать нормальный прототип. Мы готовы в сжатые сроки создать промышленный образец и организовать мелкосерийное производство этой разработки в Новосибирске. Интерес к ней очень большой, но пока ни у кого нет денег, поэтому работа идет не так быстро, как хотелось бы, — констатировал Андрей Братеньков в разговоре с корреспондентом редакции.

Перспективным конструктор считает и беспилотный летательный аппарат «Дед Мороз». Дальность его полета составляет 5 км, а полезная нагрузка ― 1 кг.

производство беспилотников

— Наша разработка в два раза дешевле китайских аналогов и стоит около 250 тысяч рублей. Плюс мы уже локализовали производство около 50% комплектующих и продолжаем увеличивать эту долю, — пояснил собеседник редакции. — Сейчас у нас приобрели три беспилотника еще на стадии разработки. После проведения полевых испытаний мы передаем их заказчику. Как только будет заказ от 10 штук, мы также готовы выходить на мелкосерийное производство «Деда Мороза».

В портфеле конструкторского бюро ― квадрокоптер «Облачко» со стационарным источником питания для мониторинга и выполнения различных задач на высотах до 100 м. Разрабатывается технология производства бронеплит, позволяющая увеличить их текущую производительность в два раза. Андрей Братеньков заявил, что его команда готова разрабатывать и другие комплектующие, необходимые производителям продукции для спецоперации. В частности, мягкие наколенники, капы под бронеплиты из термоформируемых материалов, которые обеспечат максимальное прилегание экипировки к телу бойца.

— Материалов и знаний у нас достаточно. Осталось получить заказы, чтобы обеспечить коллектив работой, чтобы люди не уезжали в столицу, а затем и за рубеж. При том дефиците конструкторов, которые реально могут применять компьютерные программы на практике, делать конструкторскую документацию, это крайне важно, — заявил он. — На мой взгляд, сегодня крайне необходимо довести до правительства РФ, что финансирование разработок обеспечивает безопасность страны.

Кроме того, Братеньков поднял еще одну проблему, актуальную именно для его компании. Он отметил, что уже два года ищет производственное помещение для расширения деятельности КБ «Спектр», а также пытается пробить льготные условия для его строительства. Для конструкторских бюро аренда при действующих расценках может окупиться только если компания будет очень много и долго работать на нужды СВО.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские инженеры модифицируют операционный стол для нужд армии. 

Фото базовое — пресс-службы правительства Новосибирской области, фото разработок предоставлены Андреем Братеньковым

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : производство беспилотников новые технологии конструкторское бюро защита от лепестковых мин


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