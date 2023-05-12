Депутаты предлагают за рекламные звонки наказывать рублем

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов сообщил в беседе с РИА Новости, что внесет в Госдуму законопроект о штрафах за рекламные звонки.

По его словам, планируется дополнить ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе». При этом в ст. 14.3 КоАП добавить формулировку о том, что неисполнение распространителем рекламы или оператором рекламной системы требования в форме устного сообщения абонента влечет наложение административного штрафа до 150 тыс. руб. (на юрлиц).

Кроме того, согласно инициативе, повторное совершение такого административного правонарушения грозит выплатами штрафа в размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб, на юридических лиц — от 200 тыс. до одного млн. руб.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы придумал «налог на развлечения».