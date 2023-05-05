Ольга Ситникова: «Победа — это опыт, полученный при подготовке гранта»

Истории от предпринимателей: грант для бизнеса — это просто

Проект «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Ольга Ситникова — педагог-психолог, социальный предприниматель, автор проекта «Я выбираю сам» в 2022 году участвовала в трех грантовых конкурсах:

В конкурсе #МЫВМЕСТЕ Ольга прошла до регионального этапа, на котором получила 1 место в номинации «Социальный бизнес». Конкурс для социальных предпринимателей от МинПромТорга. Конкурс Фонда Президентских грантов.

Выиграла конкурс Фонда Президентских грантов на сумму 380 тысяч рублей. На данный момент проект реализуется в Новосибирске.

Подавала заявки в 3 проектах. Получила опыт и знания, какой должна быть команда и как усилить проект.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».