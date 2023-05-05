Ольга Ситникова: «Победа — это опыт, полученный при подготовке гранта»

Истории от предпринимателей: грант для бизнеса — это просто
Проект «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».
Ольга Ситникова — педагог-психолог, социальный предприниматель, автор проекта «Я выбираю сам» в 2022 году участвовала в трех грантовых конкурсах:
Выиграла конкурс Фонда Президентских грантов на сумму 380 тысяч рублей. На данный момент проект реализуется в Новосибирске.
Подавала заявки в 3 проектах. Получила опыт и знания, какой должна быть команда и как усилить проект.
Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».
Фото и видео предоставлены Новосибирским отделением Опоры России
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