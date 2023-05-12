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Новосибирские кафе и рестораны могут отказаться от летних веранд

  • 12/05/2023, 17:40
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Летние веранды в Новосибирске
До сих пор не согласованы условия их размещения, а также разрешенные параметры летников в самых популярных локациях города.

Вопрос с размещением летних веранд кафе и ресторанов в Новосибирске до сих пор не согласован, хотя горячий сезон у этого сегмента индустрии гостеприимства уже стартовал. Камнем преткновения являются два принципиальных вопроса.

Новости Новосибирска

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

Первый — ставка аренды за размещение летних веранд. Напомним, в 2020-2022 годах площадки под размещение летников новосибирским рестораторам предоставлялись на безвозмездной основе в качестве одной из мер поддержки бизнеса. Взамен предприниматели обязывались поддерживать чистоту и порядок вокруг этих локаций, а также сохранять рабочие места.

— Готовясь к нынешнему летнему сезону, мы писали письма в мэрию Новосибирска с просьбой вновь предоставить нам право на размещение летних веранд на безвозмездной основе. Такая практика существует во многих крупных городах, в том числе в Москве, где рестораторы получают разрешения на создание летников без аренды земли, — говорит председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор», руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Галина Ильина (Шеломенцева).

Она отметила, что вопреки расхожему мнению летник для ресторатора довольно дорогое удовольствие, на которое уходит больше средств, чем на оформление зала. Плюс создание летней веранды не означает увеличение квадратуры ресторана, так как внутренняя площадка на теплый сезон просто переносится на улицу.

— Многие гости в теплую погоду даже не заходят в рестораны, предпочитая посидеть в летниках. Так что для рестораторов летняя веранда — это увеличение арендной платы, — поясняет собеседница редакции. — Ответ на запрос о бесплатной аренде мы не получили, так как мэрия ссылается на то, что это разрешение должны дать губернатор и правительство региона.

По данным Галины Ильиной, сейчас арендная ставка за летник в Новосибирске составляет 202,77 рубля за 1 кв. м в месяц.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, автор концепции гастрономического театра Puppen Haus, владелец группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских Владимир Бурковский также считает, что форма безвозмездного предоставления земельных участков компаниям ресторанного рынка в Новосибирске необходима.

— Ресторанный рынок в сопоставимых ценах еще не восстановился после пандемии и санкций 2022 года, а также резкого роста затрат, связанных с инфляцией и сменой логистических схем, которые в перспективе будут только расти! В ближайшее время мы не видим серьезных предпосылок для положительной динамики, поэтому такая форма господдержки отрасли необходима. Кстати, в Москве договоры на безвозмездную аренду площадок под размещение летних кафе согласовываются сразу на пять лет, а у нас приходится поднимать этот вопрос перед каждым сезоном, — констатировал Бурковский.

Вторая проблема, волнующая новосибирских рестораторов: в этом году активизировалась работа госинспекции по защите памятников архитектуры, которая ссылается на два постановления — правительства РФ №1300 и правительства Новосибирской области №269-п.

— В инспекции сочли, что летние кафе портят облик города и в принципе не нужны Новосибирску. Согласно полученному нами ответу на встрече летние веранды сейчас разрешают устанавливать на расстоянии не более 1,5 м от здания. По факту сейчас под удар попали прекрасные летники, расположенные на улице Ленина, на Красном проспекте. Им открываться нельзя, так как только стол в летнике занимает около 80 см плюс необходимо место хотя бы под один стул — 60-70 см, а существующие веранды нужно сносить, — комментирует Галина Ильина. — Нарушителям угрожают проверками с участием прокуратуры и штрафами, даже несмотря на мораторий на проверки. Во многих городах России летники признаны украшением города, их поддерживают, так как это одна из точек привлечения туристов, а у нас с ними борются.

Галина Ильина отметила, что во многих регионах и крупных городах уже приняты местные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу летних веранд в зоне объектов культурного наследия. В Новосибирске рестораторы также выходят с предложениями о корректировке ситуации в мэрию и правительство, планируют внести изменения в постановления.

Владимир Бурковский сообщил редакции, что писал письма по поводу летних кафе на имя мэра, губернатора, профильного комитета мэрии Новосибирска.

— Недавно я связывался по поводу письма, мне сказали, что решение будет, но какое — пока не конкретизировали. Документы пока в работе, — добавил он.

Рестораторы, опрошенные редакцией, ситуацию официально комментировать отказались, отметив, что это может привлечь к ним внимание со стороны проверяющих. Часть участников рынка рискнули открыться до получения решения со стороны муниципалитета и правительства региона, понимая, что могут попасть на штрафы. Но сезон уже в самом разгаре…

 

Ранее редакция сообщала, что в горсовете Новосибирска недовольны перспективами сноса кафе в Первомайском сквере. 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Летние веранды в Новосибирске кафе и рестораны в Новосибирске


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