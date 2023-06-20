Депутаты предложили расширить использование средств маткапитала

С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передают «Известия».

Согласно документу, предложение продиктовано тем, что 20,7%, или 0,55 триллиона рублей, маткапитала на сегодняшний день, как правило, не используются, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это, в свою очередь, приводит к дополнительным затратам на его индексацию. Так, в минувшем году это стоило бюджету более 96 млрд руб.

В своем обращении Яна Лантратова уточняет, что будет целесообразнее расширить использование средств маткапитала за счет предоставления семьям права размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) и получать пассивный процентный доход по таким вкладам.

Ранее редакция сообщала, что правила выдачи маткапитала могут ужесточить, назначая выплаты только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения.