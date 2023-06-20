Рекламодателям

В Новосибирске на День города вводится дополнительный общественный транспорт

  • 20/06/2023, 13:45
Автор:
В Новосибирске на День города вводится дополнительный общественный транспорт
Кроме того, общественный транспорт будет ходит по расписаниям рабочих дней.

Мэрия Новосибирска сообщила, что В День города, 25 июня, будет организована работа общественного транспорта для развоза жителей в отдаленные районы.

На остановочном пункте «М. «Речной вокзал» в 22 часа будут отходить автобусы: № 8 — Речной вокзал — Цветной проезд; № 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м; № 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато; № 21 — Речной вокзал — УМ-3; № 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»; № 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

Остановочный пункт «Дом Ленина» в 22 часа: Автобусы: № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское плато; № 97 — Дом Ленина — Цветущая Плющиха. Троллейбусы: № 7 — Дом Ленина — Станиславский ж/м; № 8 — Дом Ленина — Затулинский ж/м; № 10 — Дом Ленина — Сад им. Дзержинского.

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта в 22 часа введен дополнительный рейс автобуса № 95 — в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха». А также троллейбусов: № 5 — в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»; № 13 — в направлении остановочного пункта «ул. Учительская»; № 36 — в направлении остановочного пункта «ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта в 21.30 дополнительный рейс троллейбуса № 23 — в направлении остановочного пункта «Сад им. Дзержинского».

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.50: Автобусы: № 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный; № 15 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»; № 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище; № 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха; № 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.

Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск — Главный» в 22.50: Автобусы:№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. С. Кожевникова. Троллейбусы: № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.50: Автобусы: № 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон; № 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова; № 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы; № 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»; № 57 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.  Троллейбусы: № 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м.

Остановочный пункт «Магазин «Кристалл» в 22.50: Автобусы: № 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м; № 60 — Магазин «Кристалл» — ул. Дюканова. Троллейбус: № 8 — Магазин «Кристалл» — Станиславский ж/м.

Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.50: Автобусы: № 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор; № 68 — «М. «Студенческая» — ст. Матвеевка.

Ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской в 22 часа: Трамваи: № 13 — ул. Мичурина — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Мостовая» в 22 часа: Трамваи: № 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Восход» в 22.30: Троллейбусы: № 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м; № 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.

Остановочный пункт «ул. Зыряновская» в 22.30: Трамваи: № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.

Остановочный пункт «Магазин «Золотая Нива» в 23.30: Маршрутные такси: № 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.

В районе парк «Арена» в 21.20: Автобусы: № 16 — Парк «Арена» — Затон; № 43 — Парк «Арена» — Белые росы; № 45 — Парк «Арена» — Чемской бор; № 45к — Парк «Арена» — Чемской бор; № 57 — Парк «Арена» — Чистая Слобода; № 68 — Парк «Арена» — Ст. Матвеевка; № 88 — Парк «Арена» — ОРМЗ.

В мэрии уточнили, что 25 июня во вторую смену работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 будет организована по расписаниям буднего дня.

Напомним, ранее Новосибирский метрополитен также сообщал об изменении времени работы в День города. Для удобства новосибирцев и гостей города время работы подземки будет продлено до 01:00 26 июня.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, в развитие системы общественного транспорта в Новосибирске в 2022 году направлено 4,2 млрд рублей. Средства пошли на предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания, приобретение нового и модернизацию имеющегося подвижного состава, строительство станции метро «Спортивная», ремонт трамвайных линий. В Новосибирске за последние пять лет обновили 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев. Это позволило увеличить долю пассажиропотока муниципального транспорта с 32 % в 2019 году до 45 % по итогам 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что до парка Арена в день проведения VK Fest будет ходить общественный транспорт.

Фото автора

435

Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт День города в Новосибирске


ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Этой работе сегодня очень мешает сильный ветер.
Читать статью >>
Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» посетовал на бюрократию, но обещал, что конкретный результат будет в ближайшие два месяца.
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 213 032 рубля.
Читать статью >>
Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

В его поддержку выступил первый вице-спикер Госдумы и большинство делегатов реготделения партии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

20/06/2023, 17:32

Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским

20/06/2023, 17:25

Новосибирская область в опережающем порядке получит 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

20/06/2023, 17:20

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

20/06/2023, 16:54
Популярное

Как стать владельцем бесхозной дачи

20/06/2023, 10:05

Отмена ЕГЭ: какие шансы

19/06/2023, 17:32

В России могут возобновить переходы на летнее и зимнее время

19/06/2023, 15:07
Новости компаний

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

20/06/2023, 17:22

Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

20/06/2023, 12:24

Банк «Левобережный» дарит МСБ скидку в 1 % годовых при оформлении кредитных продуктов «на двоих»

20/06/2023, 10:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска