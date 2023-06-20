В Новосибирске на День города вводится дополнительный общественный транспорт

Мэрия Новосибирска сообщила, что В День города, 25 июня, будет организована работа общественного транспорта для развоза жителей в отдаленные районы.

На остановочном пункте «М. «Речной вокзал» в 22 часа будут отходить автобусы: № 8 — Речной вокзал — Цветной проезд; № 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м; № 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато; № 21 — Речной вокзал — УМ-3; № 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»; № 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

Остановочный пункт «Дом Ленина» в 22 часа: Автобусы: № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское плато; № 97 — Дом Ленина — Цветущая Плющиха. Троллейбусы: № 7 — Дом Ленина — Станиславский ж/м; № 8 — Дом Ленина — Затулинский ж/м; № 10 — Дом Ленина — Сад им. Дзержинского.

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта в 22 часа введен дополнительный рейс автобуса № 95 — в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха». А также троллейбусов: № 5 — в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»; № 13 — в направлении остановочного пункта «ул. Учительская»; № 36 — в направлении остановочного пункта «ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта в 21.30 дополнительный рейс троллейбуса № 23 — в направлении остановочного пункта «Сад им. Дзержинского».

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.50: Автобусы: № 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный; № 15 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»; № 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище; № 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха; № 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.

Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск — Главный» в 22.50: Автобусы:№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха; № 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. С. Кожевникова. Троллейбусы: № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.50: Автобусы: № 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон; № 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова; № 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы; № 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»; № 57 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова. Троллейбусы: № 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м; № 29 — М. «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м.

Остановочный пункт «Магазин «Кристалл» в 22.50: Автобусы: № 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м; № 60 — Магазин «Кристалл» — ул. Дюканова. Троллейбус: № 8 — Магазин «Кристалл» — Станиславский ж/м.

Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.50: Автобусы: № 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор; № 68 — «М. «Студенческая» — ст. Матвеевка.

Ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской в 22 часа: Трамваи: № 13 — ул. Мичурина — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Мостовая» в 22 часа: Трамваи: № 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Восход» в 22.30: Троллейбусы: № 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м; № 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.

Остановочный пункт «ул. Зыряновская» в 22.30: Трамваи: № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.

Остановочный пункт «Магазин «Золотая Нива» в 23.30: Маршрутные такси: № 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.

В районе парк «Арена» в 21.20: Автобусы: № 16 — Парк «Арена» — Затон; № 43 — Парк «Арена» — Белые росы; № 45 — Парк «Арена» — Чемской бор; № 45к — Парк «Арена» — Чемской бор; № 57 — Парк «Арена» — Чистая Слобода; № 68 — Парк «Арена» — Ст. Матвеевка; № 88 — Парк «Арена» — ОРМЗ.

В мэрии уточнили, что 25 июня во вторую смену работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 будет организована по расписаниям буднего дня.

Напомним, ранее Новосибирский метрополитен также сообщал об изменении времени работы в День города. Для удобства новосибирцев и гостей города время работы подземки будет продлено до 01:00 26 июня.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, в развитие системы общественного транспорта в Новосибирске в 2022 году направлено 4,2 млрд рублей. Средства пошли на предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания, приобретение нового и модернизацию имеющегося подвижного состава, строительство станции метро «Спортивная», ремонт трамвайных линий. В Новосибирске за последние пять лет обновили 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев. Это позволило увеличить долю пассажиропотока муниципального транспорта с 32 % в 2019 году до 45 % по итогам 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что до парка Арена в день проведения VK Fest будет ходить общественный транспорт.