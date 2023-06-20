В Новосибирске ожидают дождь и шквалистый ветер

Сегодня днём в Новосибирске ожидаются дожди, шквалистый ветер от 20 до 25 м/с, местами грозы и град. Такой прогноз делают в региональном управлении МЧС. Такая погода, по информации спасателей, может спровоцировать чрезвычайные ситуации.

— Возможны повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений, — сообщают в МЧС. — Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

По информации, поступающей от читателей сайта, непогода уже началась. Новосибирцы присылают фото пыльных бурь, сообщают о пыльном облаке на левом берегу Оби.

Напомним, что начало июня ознаменовалось для Новосибирска аномальной жарой.

Ранее редакция сообщала, как погодные условия стали причиной для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области.