Правила выдачи маткапитала могут ужесточить

Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению Госдумой.

Авторы проекта уверены, что меры соцподдержки необходимо направить в первую очередь на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами России.

— В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал, — подчеркнул Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что миграционный вопрос перманентно обостряется, а система соцподдержки в России «не резиновая».

Ранее редакция сообщала, что депутаты от ЛДПР предложили выдавать сертификат для новорожденных на приобретение предметов первой необходимости.