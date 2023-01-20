Аукционы по ремонту новосибирских дорог вызвали ажиотажный спрос у подрядчиков

ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) завершило первые торги на определение подрядчиков по ремонту пяти автомобильных дорог региона.

Ремонт а/д «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» (в границах Новосибирской области) в Тогучинском районе Новосибирской области (участки работ км 88+790–км 96+000, км 101+000–км 108+000, км 48+000–км 49+000, км 142+000–км 146+498) протяженностью чуть более 19,7 км выполнит ООО «СтройСити». Компания готова сделать это за 308,4 млн рублей, снизив первоначальную цену контракта на 82 млн. Помимо «СтройСити», в тендере участвовали еще четыре компании. Напомним, что ООО «СтройСити» выполняла ремонт дорожного покрытия Октябрьского моста в Новосибирске, ведет строительство эстакады в Кольцово, строит станцию метро «Спортивная».

Победителем аукциона по ремонту а/д «Куйбышев–Венгерово–гр. Омской области» (старый Московский тракт) в Венгеровском районе Новосибирской области (участок работ 1-й участок км 114+000–км 114+800, протяженностью 0,8 км, 2-й участок км 115+400–км 118+000) протяженностью 2,6 км признано АО «Новосибирскавтодор». Компания снизила первоначальную цену контракта на 2,4 млн рублей и выполнит работы за 95,8 млн. Напомним, одним из проектов, по которому работала компания, была реконструкция аэропортового комплекса Толмачево. Кроме того, она ведет строительство Восточного обхода. В этих торгах принимали участие две компании.

В тендере по ремонту а/д «Убинское–Кундран» в Убинском районе Новосибирской области (участок работ км 33+000–км 39+013,93) протяженностью чуть больше 6 км приняли участие пять компаний. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» снизило цену на 489 тысяч рублей и признано победителем.

На участие в аукционе по ремонту а/д «12 км а/д «Н-3016»-кар. Медведский–ст. Дорогино» в Черепановском районе Новосибирской области (участок работ км 10+970–км 13+907) протяженностью 3 км заявились 11 компаний. Победителем признано ООО «Строительная компания АНИС», которая снизила цену на 20,5 млн рублей и выполнит работы за 55,4 млн.

По пятому аукциону, который предполагает ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256»–Сузун» в Сузунском районе Новосибирской области (участок работ км 70+330–км 76+330) протяженностью 6 км подведение итогов приостановлено. Причина — поступившая жалоба от АО «Новосибирскавтодор» на оператора электронной площадки, который не обеспечил «надежность функционирования программных и технических средств». Компания настаивает на исключении интервала обновления при подаче ценовых предложений, просит установить единое реальное время для всех участников, а также провести повторно процедуру подачи ценового предложения. На эти торги заявились восемь компаний.

Напомним, Минтранс региона планирует отыграть торги по ремонту и строительству дорог до конца марта, чтобы не допустить срыва сроков строительства. В то же время эксперты неоднократно отмечали, что значительное снижение стоимости контракта в ходе торгов может привести к тому, что победитель не сможет качественно выполнить заявленные работы.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область создаст собственную проектную организацию дорожного ремонта.