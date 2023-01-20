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Аукционы по ремонту новосибирских дорог вызвали ажиотажный спрос у подрядчиков

  • 20/01/2023, 13:02
выбор подрядчиков для ремонта дорог
На некоторые торги заявляются более 10 компаний.

ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) завершило первые торги на определение подрядчиков по ремонту пяти автомобильных дорог региона.

Ремонт а/д «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» (в границах Новосибирской области) в Тогучинском районе Новосибирской области (участки работ км 88+790–км 96+000, км 101+000–км 108+000, км 48+000–км 49+000, км 142+000–км 146+498) протяженностью чуть более 19,7 км выполнит ООО «СтройСити». Компания готова сделать это за 308,4 млн рублей, снизив первоначальную цену контракта на 82 млн. Помимо «СтройСити», в тендере участвовали еще четыре компании. Напомним, что ООО «СтройСити» выполняла ремонт дорожного покрытия Октябрьского моста в Новосибирске, ведет строительство эстакады в Кольцово, строит станцию метро «Спортивная».

ремонт дороги

Качество компаний-подрядчиков — одна из главных проблем дорожного ремонта в Новосибирске

Победителем аукциона по ремонту а/д «Куйбышев–Венгерово–гр. Омской области» (старый Московский тракт) в Венгеровском районе Новосибирской области (участок работ 1-й участок км 114+000–км 114+800, протяженностью 0,8 км, 2-й участок км 115+400–км 118+000) протяженностью 2,6 км признано АО «Новосибирскавтодор». Компания снизила первоначальную цену контракта на 2,4 млн рублей и выполнит работы за 95,8 млн. Напомним, одним из проектов, по которому работала компания, была реконструкция аэропортового комплекса Толмачево. Кроме того, она ведет строительство Восточного обхода. В этих торгах принимали участие две компании.

В тендере по ремонту а/д «Убинское–Кундран» в Убинском районе Новосибирской области (участок работ км 33+000–км 39+013,93) протяженностью чуть больше 6 км приняли участие пять компаний. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» снизило цену на 489 тысяч рублей и признано победителем.

На участие в аукционе по ремонту а/д «12 км а/д «Н-3016»-кар. Медведский–ст. Дорогино» в Черепановском районе Новосибирской области (участок работ км 10+970–км 13+907) протяженностью 3 км заявились 11 компаний. Победителем признано ООО «Строительная компания АНИС», которая снизила цену на 20,5 млн рублей и выполнит работы за 55,4 млн.

Ремонт дорог

Нарушение сроков с ремонтом дорог в Новосибирске объясняют санкциями

По пятому аукциону, который предполагает ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256»–Сузун» в Сузунском районе Новосибирской области (участок работ км 70+330–км 76+330) протяженностью 6 км подведение итогов приостановлено. Причина — поступившая жалоба от  АО «Новосибирскавтодор» на оператора электронной площадки, который не обеспечил «надежность функционирования программных и технических средств». Компания настаивает на исключении интервала обновления при подаче ценовых предложений, просит установить единое реальное время для всех участников, а также провести повторно процедуру подачи ценового предложения. На эти торги заявились восемь компаний.

Напомним, Минтранс региона планирует отыграть торги по ремонту и строительству дорог до конца марта, чтобы не допустить срыва сроков строительства. В то же время эксперты неоднократно отмечали, что значительное снижение стоимости контракта в ходе торгов может привести к тому, что победитель не сможет качественно выполнить заявленные работы.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область создаст собственную проектную организацию дорожного ремонта.

Фото pixabay — suwichan

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД Ремонт дорог выбор подрядчиков


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