Аукционы по ремонту новосибирских дорог вызвали ажиотажный спрос у подрядчиков

ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) завершило первые торги на определение подрядчиков по ремонту пяти автомобильных дорог региона.
Ремонт а/д «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» (в границах Новосибирской области) в Тогучинском районе Новосибирской области (участки работ км 88+790–км 96+000, км 101+000–км 108+000, км 48+000–км 49+000, км 142+000–км 146+498) протяженностью чуть более 19,7 км выполнит ООО «СтройСити». Компания готова сделать это за 308,4 млн рублей, снизив первоначальную цену контракта на 82 млн. Помимо «СтройСити», в тендере участвовали еще четыре компании. Напомним, что ООО «СтройСити» выполняла ремонт дорожного покрытия Октябрьского моста в Новосибирске, ведет строительство эстакады в Кольцово, строит станцию метро «Спортивная».
реконструкция аэропортового комплекса Толмачево. Кроме того, она ведет строительство Восточного обхода. В этих торгах принимали участие две компании.
В тендере по ремонту а/д «Убинское–Кундран» в Убинском районе Новосибирской области (участок работ км 33+000–км 39+013,93) протяженностью чуть больше 6 км приняли участие пять компаний. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» снизило цену на 489 тысяч рублей и признано победителем.
На участие в аукционе по ремонту а/д «12 км а/д «Н-3016»-кар. Медведский–ст. Дорогино» в Черепановском районе Новосибирской области (участок работ км 10+970–км 13+907) протяженностью 3 км заявились 11 компаний. Победителем признано ООО «Строительная компания АНИС», которая снизила цену на 20,5 млн рублей и выполнит работы за 55,4 млн.
Напомним, Минтранс региона планирует отыграть торги по ремонту и строительству дорог до конца марта, чтобы не допустить срыва сроков строительства. В то же время эксперты неоднократно отмечали, что значительное снижение стоимости контракта в ходе торгов может привести к тому, что победитель не сможет качественно выполнить заявленные работы.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область создаст собственную проектную организацию дорожного ремонта.
Фото pixabay — suwichan
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