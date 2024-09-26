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Депутаты согласовали Дмитрия Богомолова на должность министра строительства Новосибирской области

  • 26/09/2024, 12:15
Автор: Юлия Данилова
Депутаты согласовали Дмитрия Богомолова на должность министра строительства
За него проголосовали 63 депутата.

На согласование сессии депутатов регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил кандидатуру нового министра строительства Дмитрия Богомолова. Представляя кандидата, вице-губернатор Роман Теленчинов напомнил, что Богомолов работает в Минстрое с 2022 года, а глава комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Олег Подойма сообщил коллегам, что его назначение поддержали все члены комитета.

— В должности замминистра я занимался решением вопросов обманутых дольщиков. На данный момент остался незакрытый вопрос по трем домам. Надеюсь, что мы обнулимся к концу 2024 года, — сообщил в своем выступлении Дмитрий Богомолов. — Совместно с правительством и депутатским корпусом в 2023 году мы добились ввода 3 млн кв метров жилья. Кроме того, я курирую восстановление новых территорий, где мы ведем активное строительство. Уверен, что смогу принести пользу на посту министра. Прошу поддержать мою кандидатуру.

Депутаты, обращаясь к Дмитрию Богомолову, попросили его обратить внимание на решение ряда вопросов:

  • Первоочередно посмотреть объекты, которые входят в наказы депутатов.
  • Активнее взаимодействовать с муниципалитетами при строительстве объектов.
  • Обратить внимание на качество домов, которые строятся для детей-сирот, участников СВО.
  • При строительстве ФАПов обращать внимание на облагораживание прилегающей территории.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив также предложил провести совещание по ускорению работы в парке имени Юрия Бугаков.

За назначение Дмитрия Богомолова на должность министра строительства проголосовали 63 из 65 присутствовавших на сессии депутатов. Теперь распоряжение о его назначении должен подписать губернатор.

Ранее редакция сообщала о назначении на должность главы строительного департамента мэрии Новосибирска Евгения Улитко.

Иллюстрация — скрин с трансляции сессии.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Министр строительства депутаты


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