Новые пенсионные удостоверения выдают жителям Новосибирской области

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области вручило 3040 новых пенсионных удостоверений жителям региона.

Новинка похожа на банковскую карту.

На удостоверении можно увидеть фотографию, номер индивидуального лицевого счёта и вид пенсии.

Важно отметить, что у нового удостоверения есть срок действия — он совпадает со сроком, на который была назначена пенсия.

Специалисты Отделения СФР по Новосибирской области подчеркивают, что ранее выданное пенсионное свидетельство не требуется обменивать на новое.

Чтобы получить документ нового образца, необходимо обратиться в клиентские службы Отделения СФР. При себе нужно иметь паспорт и фото размером 21х30 мм (черно-белое или цветное, но без светлого угла). Оформление удостоверения должно пройти в день обращения.

Ранее редакция сообщала о том, что количество самозанятых выросло в Новосибирской области на 40 тысяч.