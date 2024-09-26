Предпринимателя подозревают в 20 эпизодах мошенничества с заказами

Калининский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело в отношении Александра Сенчука, который обвиняется в 20 эпизодах мошенничества с заказами на бани, двери и хозпостройки.

По версии следствия, Сенчук в 2010 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности которого — столярные и плотничные работы, производство металлических дверей, окон и прочих металлических изделий.

В период с 2020 по 2023 год он заключал с физическими лицами договоры подряда на проведение производственных работ (изготовление металлического навеса, межкомнатных дверей, деревянных бань, хозблоков и пр.). После получение предоплаты, не выполнял свои обязательства, отмечается в сообщении управления судебного департамента Новосибирской области.

Общий ущерб, нанесенный предпринимателем заказчикам, составил более 2 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд наказал руководство авиапредприятия за мошенничество со страховыми выплатами.