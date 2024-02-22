Иностранные компании «пылесосят» рынок труда Новосибирска

Новосибирские соискатели получили более 11,7 тысяч приглашений от иностранных работодателей в прошлом году.

― Чаще всего новосибирцев приглашали на вакансии из Казахстана (4,5 тыс. приглашений), Беларуси (1,9 тысяч), Грузии (1,7 тысяч), а также Узбекистана (0,8 тысяч), ― говорится в сообщении HH.ru. ― Также резюме соискателей из Новосибирской области рассматривали работодатели из стран дальнего зарубежья, в частности Турции (3% или более 0,3 тыс. приглашений), США (3%), ОАЭ (2%), Германии (1,4%), Китая (1%), Кипра (0,7%) и Сербии (0,6%).

Отмечается, что чаще всего такие компании хотят получить менеджера по продажам, программистов и операторов call-центров.

В целом россияне в прошлом году получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год.

Ранее редакция сообщала о жестком кадровом дефиците на рынке труда в Новосибирске.