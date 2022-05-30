Чем чревато промедление в уничтожении борщевика

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина призвала уничтожать борщевик в начале лета, пока он не стал гигантом. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам биолога, в соке борщевика содержатся опасные вещества фуранокумарины, которые при попадании на кожу приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Специалист назвала лучшее время, чтобы уничтожить борщевик, и призвала это делать в мае или начале лета. Чтобы избежать травм, выкапывать борщевик нужно в защитном костюме, добавила она.

— Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров, — предупредила Шипилина.

Если момент упустить, то борщевик зацветет и даст семена, после этого появится цветонос. — Одно растение в среднем может дать от семи до 22 тысяч семян. Это огромное количество семян борщевика, каждое из которых может прорасти и тоже стать гигантом, — заключила эксперт.