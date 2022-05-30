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Чем чревато промедление в уничтожении борщевика

  • 30/05/2022, 14:40
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Чем чревато промедление в уничтожении борщевика
По словам биолога, если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно.

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина призвала уничтожать борщевик в начале лета, пока он не стал гигантом. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам биолога, в соке борщевика содержатся опасные вещества фуранокумарины, которые при попадании на кожу приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Специалист назвала лучшее время, чтобы уничтожить борщевик, и призвала это делать в мае или начале лета. Чтобы избежать травм, выкапывать борщевик нужно в защитном костюме, добавила она.

— Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров, — предупредила Шипилина.

Если момент упустить, то борщевик зацветет и даст семена, после этого появится цветонос. — Одно растение в среднем может дать от семи до 22 тысяч семян. Это огромное количество семян борщевика, каждое из которых может прорасти и тоже стать гигантом, — заключила эксперт.

Фото: pixabay.com — MrsBrown

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Регионы: Россия

Теги : сорняк рекомендации эксперта растения


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