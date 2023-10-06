Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение

Депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение, передает ТАСС.

Согласно инициативе, предлагается добавить в Гражданский Кодекс РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»). На сегодняшний день суд может запретить преследователю только звонить, писать электронные или бумажные письма, но при этом ограничить приближение или общение вживую нельзя. Депутаты фракции призывают исправить это с целью защиты граждан.

Также в настоящее время нельзя привлечь к уголовной ответственности за преследование кого-либо. Однако, по мнению депутатов, таким образом многих трагедий можно было бы избежать.

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