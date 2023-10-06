Совет Госдумы обсудит выход из договора о запрещении ядерных испытаний

— Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», наш Президент Владимир Владимирович Путин поднял важный вопрос, который касается безопасности России и её граждан. Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, сегодняшние вызовы требуют новых решений. В связи с эти на ближайшем заседании Совета ГД обязательно будет поднят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
— Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор, — добавил председатель Госдумы.
Ранее редакция сообщала, что Анатолий Локоть прокомментировал последствия термоядерного взрыва над Сибирью.
Фото с сайта Госдумы РФ
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