Прокуратура подозревает в коррупции депутата новосибирского сельсовета

Прокуратура Чулымского района Новосибирской области потребовала прекратить полномочия депутата Чикманского сельсовета. Ведомство считает, что депутаты сельсовета приняли решение за пределами своей компетенции, которое нарушает антикоррупционное законодательство. В частности, в августе они согласовали предоставление гражданину в пользование здание зерносклада, которое не является муниципальной собственностью и принадлежит другому гражданину. Гражданин является родственником одного из депутатов.

В прокуратуре подчеркивают, что сам депутат также голосовал за это решение и не поставил в известность совет о конфликте интересов.

Прокурор потребовал отменить принятое депутатами незаконное решение, а также рассмотреть вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушение антикоррупционного законодательства.

Ранее редакция сообщала о том, что начальник департамента мэрии нарушил антикоррупционное законодательство.