От наружной рекламы в бюджет Новосибирска поступили 155 млн рублей

В 2024 году управление наружной рекламы проводило работу по демонтажу рекламных конструкций, размещенных с нарушением норм действующего законодательства. Общее количество демонтированных объектов — 700 конструкций с фасадов зданий и 38 отдельно стоящих рекламных конструкций. Об этом на заседании постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска сообщил заммэра Евгений Попантонопуло.

— Несмотря на сокращение количества рекламных конструкций, при упорядочении рынка наружной рекламы наблюдается рост бюджета. По сравнению с прошлым годом бюджет вырос на практически 10 млн рублей, — констатировал чиновник.

Как уточнили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос редакции Infopro54, поступления в бюджет Новосибирска от размещения рекламных конструкций за 2024 год составили 155 млн рублей.

Кроме того, Евгений Попантонопуло отметил, что управление продолжает работу по взысканию платы за демонтаж рекламных конструкций.

— Плату за демонтаж мы также взыскиваем с собственников в пользу бюджета. Некоторым собственникам рекламных конструкций проще, если работу по демонтажу за них выполнит муниципалитет, а они потом заберут конструкцию из места хранения. В 2024 году велась претензионная работа с собственниками рекламных конструкций. За год были изысканы практически 50 млн рублей. Эта работа продолжается в 2025 году. Мы не будем соглашаться на сотрудничество с собственниками рекламных конструкций, которые нарушают наши условия, — подчеркнул заммэра.

Напомним, в октябре 2023 года Новосибирский арбитражный суд принял решение расторгнуть 39 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе. Истцом судебного разбирательства выступил МКУ «Городской центр наружной рекламы» (МКУ «ГЦНР»). Отвечать перед судом пришлось ООО «Рекламные технологии».

На мартовской сессии горсовета Новосибирска Олег Хорошунов, занимавший на тот момент должность начальника управления художественного облика города, сообщал о том, что на улицах мегаполиса установлены более 100 незаконных видеоэкранов. Хорошунов также заявлял, что поступления от наружной рекламы в 2023 году составили 160 млн рублей в год (за счет размещения — 146,7 млн, взыскания за демонтаж — 0,9 млн, взыскания претензий и неустоек — 11,9 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что два оператора рынка наружной рекламы — группа Russ и «Дизайнмастер» — стали партнерами в Новосибирске. До этого группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама».