Космонавта Кикину из Новосибирска оставили в лесу учиться выживанию

В рамках подготовки к космическим полетам Анна Кикина, жительница Сибири, отправилась в лес, чтобы освоить навыки выживания до момента эвакуации спасателями. Во время тренировки ей предстоит не только поддерживать свою жизнеспособность, но и помогать своим коллегам.

Вместе с космонавтом Петром Дубовым и астронавтом Анилом Меноном Анна учится переходить из скафандра в теплозащитные костюмы, искать подходящее место для лагеря, строить укрытие, подавать сигналы с помощью костра и ракетниц, оказывать первую помощь раненым и взаимодействовать со спасателями.

75-я космическая экспедиция, в состав которой вошла Анна Кикина, отправится в полет в 2026 году.

Анна Кикина ― космонавт-испытатель № 129, пятая женщина-космонавт России и первый космонавт из Новосибирска.

В октябре 2022 года она стала первым космонавтом из России, совершившим полет на корабле CREW DRAGON в рамках программы перекрестных полетов между двумя странами. Полет продолжался 157 суток 10 часов 01 минуту.

Ранее редакция сообщала о том, что над космонавтом из Новосибирска Кикиной провели научный эксперимент. Она прошла несколько испытаний.