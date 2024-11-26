Новосибирцы заинтересовались модным отдыхом — «избингом»

Нестандартный, и при этом очень емкий термин «избинг» всего год назад придумали предприниматели братья Шевцовы, построившие несколько крестьянских изб в Ивановской области. Туристы оценили такой вид загородного отдыха и потянулись в избы довольно плотным потоком. Добившись такого успеха, братья запатентовали этот термин и с тех пор привычный «агротуризм» все называют уже по-модному — «избинг». Хотя рамки этого явления настолько размыты, что предлагается под «избингом» туристам все, что угодно.

В Новосибирской области этот «избинг» развивается в большинстве районов. Например, в Коченевском работает турбаза, состоящая из нескольких деревянных домиков. Туристы приезжают на базу, чтобы отдохнуть в тишине, сходить в баню, понаблюдать за домашними животными. Здесь горожане могут приготовить деревенские продукты своими руками. Стоимость такого отдыха стартует от 3000 рублей в сутки.

В Искитимском районе деревенские домики, оформленные в старорусском стиле, построили в лесу. Там нет телевизоров и гостям обеспечен информационный детокс. Цена такого отдыха стартует от 1800 рублей в сутки за номер, и от 7000 — за дом.

В Сузунском районе создано уже несколько подобных баз. Мало того, в рамках агротуризма их хозяева разработали специальные туры цифрового детокса стоимость которых начинается от 10500 рублей. Хозяева одной из усадеб обещают водить гостей по лесным тропам, кормить на свежем воздухе в теплой компании за одним большим столом. Одну из самых раскрученных туристических локаций области — Маслянинский район — за сезон посетили 60 тысяч туристов. По словам директора АНО «Живая земля», руководителя проекта «Агротуризм 54» Аллы Канаевой, в статистике учитываются только те, кто провел хотя бы одну ночь в туристических объектах размещения. Если же считать только участников однодневных экскурсий, то это цифра увеличится в несколько раз.

— Сельский туризм в Новосибирской области развивается довольно быстрыми темпами, — рассказала Алла Канаева Atas.Info. — И это движение с двух сторон. У горожан сегодня существует запрос на такой отдых, а сельские территории нацелены развивать сферу туризма, потому что для них это заработок, новые рабочие места.

Канаева уверена, что «избингу» в нашем регионе есть куда расти. Если Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по количеству туристов, то область в туристические процессы пока вовлечена относительно слабо.

Напомним, активное развитие агротуризма началось в Новосибирской области после того, как отменили карантин по пандемии. С этого времени в регионе выросло количество гостей из центральной России.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года в Новосибирске введут туристический налог.