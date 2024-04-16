Выборы мэра Новосибирска — прямая трансляция

В Новосибирска проходит судьбоносная сессия Совета депутатов, на которой уже окончательно выберут мэра.

Редакция Infopro54 ведет прямую трансляцию.

Претенденты на пост градоначальника представляют свою программу развития города и отвечают на вопросы комиссии. Процедура завершится тайным голосованием среди депутатов.

Изначально документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска подал 21 кандидат. На финишную прямую вышли двое: вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев.

Вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов рассказал о проведении конкурса.

Депутат Антон Бурмистров поинтересовался, где можно познакомиться с вопросами теста и попробовать его пройти. Петухов пояснил, что это интеллектуальная собственность. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил, что с вопросами можно будет познакомиться через 5 лет на следующем конкурсе по выборам мэра.

Отвечает на вопросы Игорь Украинцев:

О законности использовании фотографий для своего выступления и соблюдении авторского права: все взято из открытых источников.

Об отношении к прямым выборам и почему пошел на выборы по новой модели, а также как оценивает оценку менее 3 баллов на конкурсе мэра. Говорит, что прошел в финал и это показатель его уровня компетенции.

Говорит о том, что необходимо перекрыть улицу Ленина и убрать парковку из центра города. Сейчас личное удобство превышает общественное.

На вопросы отвечает Максим Кудрявцев:

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев: Как планируете взаимодействовать с правительством Новосибирской области в части привлечения финансов. Новосибирск испытывает дефицит с бюджетом.

Кудрявцев комментирует, как будет работать с конкурсами по благоустройству города, с рейтинговым голосованием по выбору проектов.

Говорит об уборке памятных мест города к Дню Победы.

Комментирует последствия коммунальной аварии в январе- феврале и что будет делать, если его выберут мэром.

Рассказывает о принципах формирования команды, которые хотел бы реализовывать. Тех сотрудников мэрии, районных администраций, которые переживают за результат работы, будет рад видеть в команде.

Когда горожане ощутят, что пришел новый мэр? Где-то решения будут приниматься сразу, где-то после глубинного погружения. Первая задача, которую ставит перед собой, — организация уборки Новосибирска.

Вызывают озабоченность объект незаверенного строительства. К этой работе нужно подходить более ответственно и профессионально.

По поводу полномочий города и их передачи на областной уровень: при решении любой задачи на любом уровне. самое главное, чтобы у людей уровень полномочий совпадал с ресурсами.

В существующей конфигурации пока ничего передавать не нужно, система сбалансирована.

О благоустройстве частного сектора. Техника, которая убирает магистрали и частные территории отличается. Нужна масштабная система уличного освещения, с технологиями ИИ. Это тяжелая. с точки зрения затрат программа, но начинать нужно. Нужно определять с депутатами приоритеты.

Какие изменения будут вноситься в генплан Новосибирска: с документом знаком, требует более глубокого погружения. Точечная застройка себя исчерпала. В Генплане застройка Новосибирска должна быть комплексной, чтобы рядом с застройкой возникали объекты инфраструктуры. Даже в отделенных микрорайонах

О доходах Новосибирска, трансфертах из областного бюджета. Как экономиста, настораживает соотношение этих цифр. Нужно думать, как увеличить собственные доходы. Говорит о несвоевременной подготовке документов в мэрии и о том, что город недополучил около 2 млрд. Ситуацию нужно выправлять системно.

Но готов и просить деньги в области. Но нужно разобраться в ситуации, что необходимо городу, чтобы менять ситуацию. После глубинной проработки вопроса идти и доказывать.

Готов взаимодействовать со всеми партиями, чтобы видеть риски на начальном этапе реализации любого проекта. Это в ключевых принципах работы.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев: Большое количество вопросов говорит об интересе к кандидату, а его ответы – о компетенции. Отозвался на все предложений, которые озвучивались на заседаниях фракций партий, которые входят в совет. Принято решение фракцией поддержать Кудрявцева.

Антон Тыртышный, вице-спикер: Мы понимаем, что организм хозяйственного управления. Из политических функций только согласования общественных мероприятий. Мэрия много лет была многопартийная и на основании баланса строила свою работу. Дела выбор должна опираться на управленческий опыт, а не на демагогию. говорит о поддержке Кудрявцева.

Сформирована счетная комиссия из 5 человек для голосования.

Горсовет удалился на тайное голосование за нового мэра Новосибирска до 12.40.

Депутаты пришли после голосования. Оглашаются результаты тайного голосования.

40 депутатов проголосовали за Максима Кудрявцева, 3 — за Игоря Украинцева. 2 бюллетеня оказались испорчены. Всего голосовали 43 депутата из 50.

— Спасибо за оказанное доверие. Готов приложить опыт и знания для устойчивого развития Новосибирска. Я люблю город и его жителей. Впереди у нас много тяжелой и успешной работы, — поблагодарил Максим Кудрявцев.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев обещал, что депутаты будут оказывать поддержку новому мэру.

На этом историческая сессия горсовета Новосибирска объявлена закрытой.