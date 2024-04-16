«Через пять лет увидите»: чиновники засекретили вопросы теста, который проходили кандидаты в мэры Новосибирска

Глава конкурсной комиссии по выборам мэра Новосибирске, первый вице-губернатор Юрий Петухов на сессии горсовета Новосибирска рассказал о том, как проходил конкурс по выборам мэра. По его словам, для прохождения во второй тур нужно было правильно ответить на 16 вопросов. Этот порог преодолели только двое кандидатов: Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев, получившие 20 баллов из 30. Напомним, 10 кандидатов набрали менее 10 баллов, 4 кандидата — менее 16 баллов.

Депутат Антон Бурмистров поинтересовался, где можно познакомиться с вопросами теста.

— Хотелось бы после завершения конкурса попытаться ответить на эти вопросы. Желательно, чтобы они были с правильными ответами, — добавил он.

Юрий Петухов отметил, что в ходе конкурса, был выбран подрядчик, который занимался подготовкой вопросов для теста: корпоративный университет правительства Новосибирской области ГАУ ДПО НСО «Центр оценки и развития управленческих компетенций». Ответы оценивали эксперты, которые обладают опытом работы в сфере государственного и муниципального самоуправления.

— Вопрос тестирования — вопрос авторского права центра. Кандидатам, не прошедшим тестирование, было предложено встретиться с экспертами, они были готовы прокомментировать ответы и оценку, которую получили кандидаты. Никто этим предложением не воспользовался, — подчеркнул Петухов.

Завершил тему спикер горсовета Дмитрий Асанцев:

— Через 5 лет любой желающий на должность мэра сможет с вопросами этого теста вновь ознакомиться.

Напомним, с 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. О том, что он уходит с поста градоначальника стало известно еще в конце 2023 года. Документы на конкурс по выборам нового мэра подал 21 человек.

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