На строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще год

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство еще одной поликлиники, которую возводит ООО «Седьмая концессионная компания» (Входит в ГК «ВИС».— Ред.) Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства на улице Степная в Ленинском районе Новосибирска. Разрешение на строительство продлено до конца декабря 2025 года. Первоначально разрешение было выдано в ноябре 2021. Стоимость строительства объекта в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2021 года с учетом НДС – 2,4 млрд рублей.

Новая поликлиника расположена в окрестностях микрорайона Чистая слобода и строящегося жилого комплекса «Новый горизонт». Ее площадь 14 220 квадратных метров, мощность — 881 посещение в смену. В здании будет размещена взрослая поликлиника на 468 посещений в смену с дневным стационаром на 18 коек, детская поликлиника на 308 посещений в смену с дневным стационаром на шесть коек, отделение женской консультации на 105 посещений в смену с дневным стационаром на четыре койки.

Напомним, первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Ее запуск планировался в начале 2025 года. До сих пор не начала работу. Вторая получила разрешение на ввод в сентябре, также еще не работает. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне 2024 года мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС» за поликлинику №2, которую компания должна была сдать в 2023 году.