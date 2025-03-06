В Группе «ВИС» объяснили отсутствие рабочих на площадке поликлиники в Новосибирске

Финансирование строительства ГЧП-поликлиник практически остановлено с октября 2023 года, сообщили в ГК «ВИС». В компании отметили, что Минздрав Новосибирской области в связи с увеличением ключевой ставки, ищет возможности для продолжения исполнения своих обязательств по соглашению о ГЧП. О проблемах, связанных с ростом стоимости денег при строительстве поликлиник в ходе годовой пресс-конференции в декабре говорил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Нам не удалось привлечь достаточно дешевых денег для их строительства – грантов и бюджетных кредитов. На объектах часть финансирования составляют кредиты коммерческих банков. При нынешней ставке мы стоим перед дилеммой: опять тормозить строительство объектов до снижения ставки, либо настаивать на расторжении договора, забирать недострои и доводить их до ума самостоятельно, — говорил Травников.

В ГК «ВИС» подчеркнули, что никто не мог предусмотреть риски, с которыми столкнулись ГЧП-проекты не только в Новосибирске, но и по всей России. Реализация многих объектов по стране приторможена.

— С учётом действующих ставок по кредитам и ростом стоимости капитальных затрат обязательства публичных сторон по действующим ГЧП-соглашениям оказались ничем не обеспеченными. Регионам дополнительные деньги брать просто негде, — констатировали в компании.

В ГК «ВИС» отметили, что в 2024 году уже принимали на себя дополнительные обязательства, чтобы не останавливать работы на объектах в Новосибирске. На прошедшем недавно форуме Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов при поддержке РСПП представители Группы «ВИС» предложили создать на федеральном уровне стабилизационный фонд, из которого регионы могли бы получать компенсации дополнительных затрат по обязательствам в ГЧП-соглашениях при стрессовой ситуации.

В компании считают, что для продвижения этой инициативы нужна поддержка депутатского корпуса Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на стройплощадке ГЧП-поликлиники в Новосибирске обнаружили нехватку рабочих.