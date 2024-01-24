Октябрьский район стал лидером по расселению ветхого жилья в Новосибирске

По итогам 2023 года в Октябрьском районе Новосибирска введено в эксплуатацию 23 многоквартирных дома (около 400 тысяч кв. метров жилья), отметил на подведении итогов года заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Он добавил, что район находится на втором месте по территориям, отданным под комплексное развитие территорий и первое — по объемам расселенного жилья.

— За последние 20 лет в городе такого результата не было – 89 домов расселены, из них 39 – в Октябрьском районе, — отметил вице-мэр. — Мы пока отстаем по строительству социальной инфраструктуры, школ надо строить еще больше, это наша с вами – администрации и депутатского корпуса — задача на ближайшие четыре года.

Стоит отметить, что в 2023 году в Новосибирской области досрочно завершилась реализация федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Мероприятия завершили раньше на 1 год и 8 месяцев.

Александр Кондратьев добавил, что на завершающей стадии строительства находятся поликлиники на улицах Пролетарской и Виталия Потылицына. Они возводятся в рамках ГЧП. В сентябре примет учеников лицей № 185 с 25-метровым бассейном за 1,5 млрд рублей.

В планах на 2024 год завершение благоустройства в Сквере Героев Донбасса. По словам Кондратьева, здесь осталось установить видеонаблюдение. Кроме того, уже выполнен проект и начаты работы по созданию аллеи на ул. Грибоедова.

Ранее редакция сообщала, что мэрия продлила разрешения на строительство двух поликлиник в Новосибирске.